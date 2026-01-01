Implementá Redpanda Console en un clic.
UI web amigable para desarrolladores para gestionar clusters de Kafka y Redpanda, tópicos, grupos de consumidores y flujos de mensajes en vivo.
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Lo que podés crear con Redpanda Console
Redpanda Console es una interfaz de usuario web de código abierto desarrollada por Redpanda Data para inspeccionar y operar clústeres de streaming compatibles con Kafka. Expone temas, particiones, offsets, grupos de consumidores, esquemas, ACLs y cargas útiles de mensajes en vivo a través de una única interfaz, con soporte integrado para la decodificación de JSON, Avro, Protobuf y MessagePack.
Esta implementación con un solo clic incluye Console junto con un broker Redpanda embebido para que obtengas un endpoint de API de Kafka funcional, un Registro de Esquemas y una API de Administración en el momento en que se inicia el contenedor. Alojarlo en tu propio VPS mantiene los datos de eventos, las cargas útiles de los clientes y los metadatos del stream completamente bajo tu control, sin tarifas SaaS por broker.
Funciones principales de Redpanda Console
Visor de mensajes en vivo
Transmite registros de cualquier tema en tiempo real con viaje en el tiempo, búsqueda y decodificación por campo para cargas útiles JSON, Avro y Protobuf.
Gestión de temas
Crear, configurar y eliminar temas, editar la configuración de retención y partición, y producir mensajes de prueba directamente desde el navegador.
Perspectivas de grupos de consumidores
Inspeccioná los miembros del grupo, el retraso por partición y los offsets para que puedas depurar consumidores atascados sin tener que revisar herramientas de línea de comandos.
Schema Registry integrado
Explorá los temas de Avro, JSON Schema y Protobuf, consultá el historial de versiones y verificá la compatibilidad antes de promover los cambios.
Broker de Redpanda incrustado
Incluye un broker Redpanda completamente configurado que expone la API de Kafka, el Registro de Esquemas y la API de Administración para pruebas instantáneas.
Compatible con la API de Kafka
Conectá Console a cualquier clúster externo de Kafka, Confluent Cloud, MSK o Redpanda, apuntándolo a tus brokers existentes.
¿Por qué ejecutar Redpanda Console en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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