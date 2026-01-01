Redpanda Console es una interfaz de usuario web de código abierto desarrollada por Redpanda Data para inspeccionar y operar clústeres de streaming compatibles con Kafka. Expone temas, particiones, offsets, grupos de consumidores, esquemas, ACLs y cargas útiles de mensajes en vivo a través de una única interfaz, con soporte integrado para la decodificación de JSON, Avro, Protobuf y MessagePack.

Esta implementación con un solo clic incluye Console junto con un broker Redpanda embebido para que obtengas un endpoint de API de Kafka funcional, un Registro de Esquemas y una API de Administración en el momento en que se inicia el contenedor. Alojarlo en tu propio VPS mantiene los datos de eventos, las cargas útiles de los clientes y los metadatos del stream completamente bajo tu control, sin tarifas SaaS por broker.