Implementá Restreamer con una instalación de un clic.
Servidor de streaming en vivo de código abierto que ingiere video de cualquier fuente y lo envía simultáneamente a YouTube, Twitch y puntos finales RTMP personalizados.
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Lo que podés crear con Restreamer
Restreamer es un servidor de streaming en vivo de código abierto desarrollado por datarhei que ofrece capacidades de streaming de nivel empresarial a través de una interfaz web accesible. Ingiere video de cámaras web, cámaras IP y transmisiones en vivo, convierte entre protocolos RTMP, HLS, SRT y WebRTC, y distribuye simultáneamente a múltiples plataformas — YouTube, Twitch, Facebook Live, o cualquier destino RTMP personalizado — desde una única fuente.
Alojar Restreamer por cuenta propia elimina las tarifas mensuales de los servicios comerciales de multi-streaming y mantiene las transmisiones de video completamente fuera de plataformas de terceros, lo cual es importante para transmisiones confidenciales como capacitaciones internas, eventos privados o anuncios previos al lanzamiento. El ancho de banda dedicado de un VPS asegura tasas de bits estables y una calidad de transmisión consistente que los entornos de hosting compartido no pueden garantizar.
Funciones principales de Restreamer
Streaming multiplataforma
Transmití una única fuente de video a YouTube, Twitch, Facebook Live y puntos finales RTMP personalizados simultáneamente sin ejecutar múltiples instancias de codificador.
Conversión de Protocolo
Aceptá RTMP, SRT u otros formatos de ingesta y generá HLS, WebRTC o RTMP para que cualquier dispositivo o plataforma de visualización pueda recibir tu transmisión.
Reconexión Automática
Maneja las caídas de red y las interrupciones de la fuente sin intervención manual, manteniendo las transmisiones activas a pesar de fallas transitorias.
Administración basada en la web
Configure las fuentes, los destinos y la configuración de codificación a través de una interfaz de navegador sin necesidad de conocimientos de línea de comandos ni una configuración compleja de software de streaming.
Grabación de transmisión
Archivá transmisiones en vivo directamente en almacenamiento persistente para reproducción posterior al evento, retención por cumplimiento normativo o reutilización de contenido sin servicios adicionales.
¿Por qué ejecutar Restreamer en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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