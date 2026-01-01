Hasta un 69% de descuento en Restreamer

Implementá Restreamer con una instalación de un clic.

Servidor de streaming en vivo de código abierto que ingiere video de cualquier fuente y lo envía simultáneamente a YouTube, Twitch y puntos finales RTMP personalizados.

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VPS gestionado por IA
ARS12.099/mes
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30 días de garantía de devolución
Implementá Restreamer con una instalación de un clic.

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66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Restreamer

Restreamer es un servidor de streaming en vivo de código abierto desarrollado por datarhei que ofrece capacidades de streaming de nivel empresarial a través de una interfaz web accesible. Ingiere video de cámaras web, cámaras IP y transmisiones en vivo, convierte entre protocolos RTMP, HLS, SRT y WebRTC, y distribuye simultáneamente a múltiples plataformas — YouTube, Twitch, Facebook Live, o cualquier destino RTMP personalizado — desde una única fuente.

Alojar Restreamer por cuenta propia elimina las tarifas mensuales de los servicios comerciales de multi-streaming y mantiene las transmisiones de video completamente fuera de plataformas de terceros, lo cual es importante para transmisiones confidenciales como capacitaciones internas, eventos privados o anuncios previos al lanzamiento. El ancho de banda dedicado de un VPS asegura tasas de bits estables y una calidad de transmisión consistente que los entornos de hosting compartido no pueden garantizar.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Restreamer

Streaming multiplataforma

Transmití una única fuente de video a YouTube, Twitch, Facebook Live y puntos finales RTMP personalizados simultáneamente sin ejecutar múltiples instancias de codificador.

Conversión de Protocolo

Aceptá RTMP, SRT u otros formatos de ingesta y generá HLS, WebRTC o RTMP para que cualquier dispositivo o plataforma de visualización pueda recibir tu transmisión.

Reconexión Automática

Maneja las caídas de red y las interrupciones de la fuente sin intervención manual, manteniendo las transmisiones activas a pesar de fallas transitorias.

Administración basada en la web

Configure las fuentes, los destinos y la configuración de codificación a través de una interfaz de navegador sin necesidad de conocimientos de línea de comandos ni una configuración compleja de software de streaming.

Grabación de transmisión

Archivá transmisiones en vivo directamente en almacenamiento persistente para reproducción posterior al evento, retención por cumplimiento normativo o reutilización de contenido sin servicios adicionales.

¿Por qué ejecutar Restreamer en Hostinger?

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local, crecimiento global

Elegí la ubicación de servidor más cercana a tu audiencia y optimizá la velocidad de carga. Tenemos data centers en América del Norte, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local, crecimiento global

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