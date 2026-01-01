Explo es un servidor de descubrimiento de música autoalojado que conecta tu historial de escuchas de ListenBrainz con tu biblioteca de música personal. Extrae listas de reproducción de recomendaciones semanales y diarias de ListenBrainz, encuentra las canciones coincidentes a través de YouTube o Soulseek, las descarga y crea listas de reproducción directamente dentro de Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic o MPD — automáticamente, en un horario que vos controlás.

A diferencia de los servicios de streaming que encierran las recomendaciones detrás de suscripciones y algoritmos opacos, Explo te brinda total transparencia: cada recomendación es rastreable a tus datos de escucha reales en ListenBrainz, y cada canción descargada reside en tu propio servidor. La interfaz web integrada te permite gestionar horarios, explorar el historial de listas de reproducción y configurar todas las integraciones sin editar archivos de configuración.