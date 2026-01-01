Implementá Explo en un clic.
Motor de descubrimiento de música autoalojado que crea automáticamente listas de reproducción a partir de las recomendaciones de ListenBrainz y las descarga a tu biblioteca.
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Lo que podés crear con Explo
Explo es un servidor de descubrimiento de música autoalojado que conecta tu historial de escuchas de ListenBrainz con tu biblioteca de música personal. Extrae listas de reproducción de recomendaciones semanales y diarias de ListenBrainz, encuentra las canciones coincidentes a través de YouTube o Soulseek, las descarga y crea listas de reproducción directamente dentro de Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic o MPD — automáticamente, en un horario que vos controlás.
A diferencia de los servicios de streaming que encierran las recomendaciones detrás de suscripciones y algoritmos opacos, Explo te brinda total transparencia: cada recomendación es rastreable a tus datos de escucha reales en ListenBrainz, y cada canción descargada reside en tu propio servidor. La interfaz web integrada te permite gestionar horarios, explorar el historial de listas de reproducción y configurar todas las integraciones sin editar archivos de configuración.
Funciones principales de Explo
ListenBrainz descubrimiento
Extrae las playlists de Exploración Semanal, Jams Semanales y Jams Diarios directamente desde tu cuenta de ListenBrainz — recomendaciones formadas enteramente por tu propio historial de escucha.
Soporte multiservidor
Se integra con Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, Airsonic y MPD, creando listas de reproducción directamente dentro de cualquier servidor de música que ya tengas en funcionamiento.
Automatización programada
Las programaciones cron configurables ejecutan el descubrimiento automáticamente — lo configurás una vez y música nueva aparece en tu biblioteca cada semana sin ningún paso manual.
Descarga de YouTube y Soulseek
Busca y descarga temas a través de YouTube (con yt-dlp) o Soulseek (mediante Slskd), con filtros de calidad, selección de formato y deduplicación inteligente.
Gestión de la interfaz de usuario web
Explorá los archivos de listas de reproducción, activá ejecuciones manuales, ajustá horarios y gestioná todas las configuraciones del servidor de música desde una única interfaz de navegador autenticada.
¿Por qué ejecutar Explo en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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