Implementá Jellyswarrm con instalación en un clic.
Proxy inverso de código abierto que fusiona múltiples servidores Jellyfin en una única biblioteca multimedia unificada.
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Lo que podés crear con Jellyswarrm
Jellyswarrm es un proxy de agregación de código abierto que combina varios servidores Jellyfin detrás de un único punto de acceso, presentando bibliotecas, usuarios y reproducción como si provinieran de un solo servidor. Está diseñado para hogares y grupos de amigos cuyas películas, series y música residen en máquinas o redes separadas, pero que desean un solo lugar para explorar y reproducir todo.
Dado que se comunica con la API de Jellyfin de forma nativa, los clientes móviles, de TV y de escritorio existentes siguen funcionando sin necesidad de reconfiguración. Alojar Jellyswarrm en un VPS te proporciona un punto de entrada público estable que conecta instancias remotas de Jellyfin sin VPN ni montajes SMB, mientras que la transcodificación sigue ocurriendo en el servidor de origen que posee el contenido multimedia.
Funciones principales de Jellyswarrm
Vista unificada de la biblioteca
Explorá películas, series y música de cada servidor Jellyfin conectado dentro de una única cuadrícula de biblioteca con filas fusionadas de 'A continuación' y 'Agregados recientemente'.
Reproducción directa de origen
Los streams se sirven directamente desde el servidor Jellyfin de origen, por lo que la transcodificación y el ancho de banda permanecen en la máquina propietaria del contenido.
Jellyfin API compatible
Aparece a los clientes como un servidor Jellyfin normal, por lo que las aplicaciones existentes en Android, iOS, Roku, Fire TV y Apple TV siguen funcionando sin cambios.
Mapeo de usuarios entre servidores
Vincular cuentas en múltiples servidores de origen para que cada espectador inicie sesión una sola vez y vea las bibliotecas a las que tiene acceso en todas partes.
Federación de servidores
La sincronización automática de usuarios entre instancias conectadas de Jellyfin mantiene las credenciales y el acceso alineados sin la gestión manual de cuentas.
Panel de usuario personal
La página de usuario integrada permite a los espectadores administrar sus credenciales de origen y bibliotecas conectadas desde una única interfaz web.
¿Por qué ejecutar Jellyswarrm en Hostinger?
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