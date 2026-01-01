Jellyswarrm es un proxy de agregación de código abierto que combina varios servidores Jellyfin detrás de un único punto de acceso, presentando bibliotecas, usuarios y reproducción como si provinieran de un solo servidor. Está diseñado para hogares y grupos de amigos cuyas películas, series y música residen en máquinas o redes separadas, pero que desean un solo lugar para explorar y reproducir todo.

Dado que se comunica con la API de Jellyfin de forma nativa, los clientes móviles, de TV y de escritorio existentes siguen funcionando sin necesidad de reconfiguración. Alojar Jellyswarrm en un VPS te proporciona un punto de entrada público estable que conecta instancias remotas de Jellyfin sin VPN ni montajes SMB, mientras que la transcodificación sigue ocurriendo en el servidor de origen que posee el contenido multimedia.