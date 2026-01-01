LibreSpeed es un test de velocidad HTML5 liviano y de código abierto que mide la descarga, la subida, el ping y el jitter directamente en el navegador. A diferencia de los sitios comerciales de test de velocidad, funciona completamente en una infraestructura que vos controlás, así podés publicar un test de velocidad privado para tu equipo, ISP o clientes sin enviar tráfico a través de servidores de medición de terceros.

Alojar LibreSpeed en un VPS te brinda mediciones precisas y repetibles contra un servidor en el que confiás, con una base de datos de resultados por test que te permite comparar la calidad de la conexión a lo largo del tiempo. Los tests funcionan en cualquier navegador moderno de escritorio o móvil sin necesidad de instalación ni de una aplicación cliente.