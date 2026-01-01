Implementá LibreSpeed con instalación en un clic.
Prueba de velocidad de internet autoalojada que funciona en cualquier navegador sin necesidad de Flash, Java ni plugins.
Elegí un plan VPS para LibreSpeed
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con LibreSpeed
LibreSpeed es un test de velocidad HTML5 liviano y de código abierto que mide la descarga, la subida, el ping y el jitter directamente en el navegador. A diferencia de los sitios comerciales de test de velocidad, funciona completamente en una infraestructura que vos controlás, así podés publicar un test de velocidad privado para tu equipo, ISP o clientes sin enviar tráfico a través de servidores de medición de terceros.
Alojar LibreSpeed en un VPS te brinda mediciones precisas y repetibles contra un servidor en el que confiás, con una base de datos de resultados por test que te permite comparar la calidad de la conexión a lo largo del tiempo. Los tests funcionan en cualquier navegador moderno de escritorio o móvil sin necesidad de instalación ni de una aplicación cliente.
Funciones principales de LibreSpeed
Prueba de navegador sin instalación
HTML5 y JavaScript puros — funciona en cualquier navegador moderno en computadoras de escritorio o dispositivos móviles, sin necesidad de Flash, Java ni descargas.
Descarga, carga, ping, jitter
Informa las cuatro métricas estándar con duración de prueba configurable y cantidad de conexiones concurrentes para obtener resultados precisos.
Base de datos de resultados
El backend integrado de SQLite o MySQL almacena cada ejecución de prueba con marca de tiempo, IP y proveedor de internet (ISP) para que puedas rastrear los cambios a lo largo del tiempo.
Marca personalizable
Editá el HTML del front-end, cambiá el logo y aplicá tu propio tema para lanzar un test de velocidad completamente personalizado para tu organización.
Búsqueda de IP e ISP
La integración opcional de ipinfo.io enriquece cada resultado con el ISP, la organización y la ubicación aproximada del visitante.
¿Por qué ejecutar LibreSpeed en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
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