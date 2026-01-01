Implementá MantisBT con instalación en un clic.
Rastreador de bugs de código abierto para que los equipos de software registren defectos, gestionen solicitudes de funciones y coordinen los flujos de trabajo de los proyectos.
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Lo que podés crear con MantisBT
MantisBT (Mantis Bug Tracker) es un rastreador de problemas de código abierto de larga trayectoria, escrito en PHP, utilizado por equipos de software para registrar errores, gestionar solicitudes de funciones y coordinar el trabajo en múltiples proyectos. Construido en torno a flujos de trabajo personalizables, permisos granulares por proyecto y notificaciones por correo electrónico, se enfoca en la disciplina de la gestión de problemas sin la complejidad de las suites completas de gestión de proyectos.
Alojar MantisBT por cuenta propia mantiene los defectos reportados, los archivos adjuntos y las discusiones internas en una infraestructura que usted controla, lo cual es esencial para organizaciones cuyos informes de errores contienen pasos de reproducción, datos de clientes o código propietario. Esta implementación incluye MariaDB para un historial de problemas duradero y elimina los costos de licencia por usuario que cobran muchos rastreadores de problemas comerciales.
Funciones principales de MantisBT
Flujos de trabajo personalizables
Definí las transiciones de estado, los estados de resolución y las reglas de acceso por proyecto para que el sistema de seguimiento refleje cómo cada equipo realmente mueve el trabajo desde el reporte hasta la resolución.
Permisos granulares
El control de acceso basado en roles a nivel de proyecto, categoría y campo mantiene los temas sensibles visibles solo para las personas que necesitan verlos.
Notificaciones de correo
Las reglas de correo electrónico configurables notifican a los reportantes, encargados y observadores cuando los problemas cambian de estado, asegurando que ningún defecto o solicitud de función pase desapercibido.
Campos y filtros personalizados
Agregá campos personalizados arbitrarios a las incidencias y guardá filtros complejos como vistas con nombre para clasificar miles de informes sin perder el contexto.
Arquitectura de plugins
Un extenso ecosistema de plugins extiende MantisBT con integración de control de código fuente, métodos de autenticación adicionales y complementos de informes.
APIs REST y SOAP
Tanto las interfaces REST como SOAP permiten programar la creación de incidencias, automatizar la clasificación e integrar el rastreador con pipelines de CI o herramientas externas.
¿Por qué ejecutar MantisBT en Hostinger?
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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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