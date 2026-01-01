MantisBT (Mantis Bug Tracker) es un rastreador de problemas de código abierto de larga trayectoria, escrito en PHP, utilizado por equipos de software para registrar errores, gestionar solicitudes de funciones y coordinar el trabajo en múltiples proyectos. Construido en torno a flujos de trabajo personalizables, permisos granulares por proyecto y notificaciones por correo electrónico, se enfoca en la disciplina de la gestión de problemas sin la complejidad de las suites completas de gestión de proyectos.

Alojar MantisBT por cuenta propia mantiene los defectos reportados, los archivos adjuntos y las discusiones internas en una infraestructura que usted controla, lo cual es esencial para organizaciones cuyos informes de errores contienen pasos de reproducción, datos de clientes o código propietario. Esta implementación incluye MariaDB para un historial de problemas duradero y elimina los costos de licencia por usuario que cobran muchos rastreadores de problemas comerciales.