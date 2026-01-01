Implementá Spliit en un clic.
Aplicación gratuita y de código abierto para dividir gastos en grupos — registrá los costos compartidos y saldá las cuentas sin suscripciones.
Elegí un plan VPS para Spliit
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Spliit
Spliit is a self-hosted alternative to Splitwise that lets groups of friends, housemates, or travellers track shared expenses and calculate who owes what. Create a group, add expenses as they happen, and Spliit works out the balances automatically — no account required for participants, just share a link.
Self-hosting Spliit means your financial data — who spent what, with whom, and on what — never goes to a third-party server or gets used for advertising. There are no subscription tiers, no premium features locked away, and no data portability concerns: your instance, your data, your control.
Funciones principales de Spliit
No necesitás una cuenta
Compartí un enlace de grupo y cualquiera puede agregar o ver gastos al instante — no se necesita registro ni verificación de correo electrónico para los participantes.
Cálculo automático de saldo
Spliit calcula quién le debe a quién después de cada gasto, minimizando la cantidad de transacciones necesarias para saldar un grupo.
Escaneo de recibos
Fotografiá un recibo y Spliit extrae el monto automáticamente, agilizando la carga de gastos sin tipeo manual.
Reparto de gastos disparejo
Repartí los gastos por montos exactos, porcentajes o cuotas — no solo en partes iguales — para situaciones en las que una persona usa más que otras.
Categorías de gastos y búsqueda
Etiquetá los gastos por categoría y filtrá el historial para encontrar cualquier transacción rápidamente en grupos de larga duración.
¿Por qué ejecutar Spliit en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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