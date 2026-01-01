Implementar JupyterLab con instalación en un clic.
IDE web de próxima generación para notebooks interactivos, terminales y editores de código en un entorno unificado de ciencia de datos.
Elegí un plan VPS para JupyterLab
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con JupyterLab
JupyterLab es el sucesor moderno de Jupyter Notebook, y ofrece una interfaz flexible de múltiples paneles que combina notebooks interactivos, una terminal, un editor de código, un explorador de archivos y visores de salida en un solo espacio de trabajo basado en el navegador. Es compatible con más de 40 kernels de lenguaje y se integra con Git, bases de datos y almacenamiento en la nube a través de un rico ecosistema de extensiones.
Alojar JupyterLab en un VPS les da a los científicos de datos e investigadores recursos de computación dedicados sin límites de tiempo de ejecución, sin topes de memoria y sin reinicios de sesión. Tus paquetes instalados, entornos configurados y datasets en caché persisten entre sesiones, eliminando el ciclo constante de reinstalación común en los servicios de notebooks en la nube.
Funciones principales de JupyterLab
Workspace Unificado
Trabajá con notebooks, terminales, editores de texto y exploradores de archivos simultáneamente en una interfaz multipanel organizable — sin cambiar de contexto entre herramientas.
Kernels Multilenguaje
Ejecutá Python, R, Julia y más de 40 kernels de otros lenguajes, cambiando entre ellos dentro de la misma sesión para usar la mejor herramienta para cada tarea.
Terminal Integrada
Instalá paquetes con pip o conda, gestioná repositorios Git y ejecutá comandos del sistema directamente desde el navegador sin un cliente SSH separado.
Colaboración en tiempo real
Share notebook sessions with teammates for simultaneous editing, enabling live pair analysis and collaborative model development.
Ecosistema de Extensiones
Extendé JupyterLab con integración de Git, conectores de bases de datos, inspectores de variables y herramientas de visualización a través de una creciente biblioteca de extensiones de la comunidad.
¿Por qué ejecutar JupyterLab en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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