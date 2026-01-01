Implementar Moodle con instalación en un clic.
El sistema de gestión de capacitación de código abierto más popular del mundo, utilizado por 489 millones de usuarios para cursos en línea, evaluaciones y capacitación.
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Lo que podés crear con Moodle
Moodle es el sistema de gestión de aprendizaje de código abierto más popular del mundo, utilizado por 489 millones de usuarios en más de 152.000 sitios en 236 países. Ofrece todo lo que los educadores y equipos de capacitación necesitan: creación de cursos, cuestionarios y evaluaciones, revisiones por pares, foros de discusión, gestión de calificaciones y acceso móvil, todo bajo una única plataforma autoalojada. Con cumplimiento de accesibilidad WCAG 2.1 AA y más de 2.000 plugins, Moodle se adapta a cualquier entorno de aprendizaje, desde escuelas primarias y secundarias (K-12) hasta departamentos de capacitación corporativa.
Alojar Moodle en tu propio VPS elimina las tarifas de licencia por usuario y te otorga la propiedad total del contenido del curso y los datos de los estudiantes. Podés instalar plugins personalizados, aplicar temas de marca e integrarte con sistemas de autenticación existentes sin las restricciones impuestas por los proveedores de LMS alojados.
Funciones principales de Moodle
Constructor de cursos
Organización de cursos de arrastrar y soltar con soporte para videos, paquetes SCORM, cuestionarios, tareas y actividades interactivas en un único editor unificado.
Herramientas de Evaluación
Cuestionarios, evaluaciones entre pares, calificación basada en rúbricas y retroalimentación automatizada brindan a los instructores formas flexibles de evaluar y monitorear el progreso de los estudiantes.
Funciones de Colaboración
Los foros de discusión, las salas de chat, las wikis y la integración de videoconferencias incorporada facilitan el aprendizaje activo y la interacción grupal a cualquier escala.
Estadísticas e Informes
Informes personalizables rastrean la finalización de cursos, los puntajes de cuestionarios y las métricas de participación para que los instructores puedan identificar a los estudiantes con dificultades a tiempo.
Ecosistema de plugins
Más de 2.000 plugins amplían Moodle con gamificación, integraciones de terceros, tipos de actividad personalizados y formatos de evaluación especializados.
¿Por qué ejecutar Moodle en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
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