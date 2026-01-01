Implementá Weblate con 1 clic.
Plataforma de gestión de traducciones basada en la web con una integración sólida de control de versiones para flujos de trabajo de localización fluidos.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Weblate
Weblate es una potente plataforma de gestión de traducciones open source que se integra directamente con Git, GitHub, GitLab y Bitbucket para mantener las traducciones sincronizadas con tu base de código. Los traductores trabajan a través de una interfaz web intuitiva mientras que los cambios se confirman automáticamente en tus repositorios, eliminando los intercambios manuales de archivos y los conflictos de fusión.
Con soporte para más de 50 formatos de archivo, memoria de traducción integrada, sugerencias de traducción automática y controles de calidad, Weblate agiliza cada paso del proceso de localización. El autoalojamiento en tu propio VPS elimina los límites de precios por usuario y mantiene la confidencialidad de las cadenas de origen propietarias.
Funciones principales de Weblate
Integración de control de versiones
Sincronizá automáticamente las traducciones con repositorios de Git, GitHub, GitLab y Bitbucket sin intercambios manuales de archivos.
Más de 50 formatos de archivo
Soporta PO, XLIFF, JSON, recursos de Android, cadenas de iOS, propiedades de Java y docenas de formatos de traducción más.
Memoria de traducción
Reutilizá cadenas traducidas previamente en todos los proyectos para mantener la coherencia y acelerar el trabajo de localización.
Traducción automática
Obtené sugerencias de traducción automáticas de DeepL, Google Translate y LibreTranslate para acelerar los flujos de trabajo.
Controles de calidad
Detectá automáticamente errores de placeholders, problemas de formato e inconsistencias antes de que las traducciones lleguen a producción.
Flujos de trabajo de revisión
Configure procesos de aprobación con permisos basados en roles para asegurar la calidad de la traducción en todo su equipo.
¿Por qué ejecutar Weblate en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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