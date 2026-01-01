Implementá Investigación Profunda Local en un clic.
Asistente de investigación de IA autoalojado que ejecuta flujos de trabajo de investigación profunda iterativos utilizando proveedores de LLM en la nube.
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Lo que podés crear con Local Deep Research
Local Deep Research es un asistente de investigación de IA de código abierto con más de 7.200 estrellas en GitHub que ejecuta flujos de trabajo de investigación de varios pasos en tu propia infraestructura. Planifica consultas, recopila fuentes de toda la web, profundiza en las lagunas y produce informes citados — el mismo patrón que los productos comerciales de investigación profunda, pero con control total sobre qué modelo y qué motores de búsqueda realizan el trabajo.
Esta implementación conecta Local Deep Research con tu proveedor de LLM en la nube preferido — OpenRouter, OpenAI, Anthropic o cualquier endpoint compatible con OpenAI — y viene con SearXNG como backend de búsqueda que respeta la privacidad, para que las consultas de investigación y las fuentes agregadas permanezcan en tu VPS mientras la inferencia del modelo se ejecuta contra el proveedor de vanguardia de tu elección.
Funciones principales de Local Deep Research
Investigación profunda iterativa
Planifica consultas, da seguimiento a las brechas y consolida fuentes en informes estructurados con citas, en lugar de respuestas puntuales.
Proveedores de LLM en la nube
Funciona con OpenRouter, OpenAI, Anthropic y cualquier endpoint compatible con OpenAI — cambiá de proveedores y modelos desde la interfaz web sin reiniciar el contenedor.
Backend de búsqueda privado
Viene con SearXNG para que las consultas de búsqueda se agreguen de docenas de motores de búsqueda sin exponerlas a rastreadores comerciales.
Tus datos no se van a ningún lado
El historial de investigación, los informes generados y la configuración residen en tu VPS — solo las llamadas de inferencia del modelo salen del servidor, cifradas en tránsito a tu proveedor elegido.
Informes citables y exportables
Cada reclamo está vinculado a su fuente para que los informes puedan ser revisados, verificados y exportados para su uso posterior.
Configuración basada en la web
Los proveedores de modelos, las claves de API y la configuración de búsqueda se gestionan a través de la página de configuración integrada — sin necesidad de editar archivos de configuración en el servidor.
¿Por qué ejecutar Local Deep Research en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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