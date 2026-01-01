Reactive Resume es un creador de currículums de código abierto que prioriza la privacidad y te da la propiedad total de tus datos de carrera. A diferencia de las herramientas de currículum SaaS que almacenan tu información en servidores de terceros, el autoalojamiento en un VPS significa que tus datos nunca salen de tu infraestructura. Creá currículums impecables usando más de 14 plantillas diseñadas profesionalmente, previsualizá los cambios en tiempo real y exportá PDFs perfectos hasta el último píxel, todo sin crear una cuenta en la plataforma de otra persona.

Esta implementación incluye todo lo necesario: PostgreSQL para los datos de usuario, un renderizador Chrome sin interfaz gráfica para la generación de PDFs y un almacenamiento de archivos local compatible con S3. Hay asistencia de escritura con IA opcional disponible a través de OpenAI, Google Gemini o Anthropic Claude si proporcionás una clave API.