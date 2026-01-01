Implementá Reactive Resume con instalación en un clic.
Creador de currículums gratuito y de código abierto que mantiene tus datos laborales en tu propio servidor, no en una nube de terceros.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Reactive Resume
Reactive Resume es un creador de currículums de código abierto que prioriza la privacidad y te da la propiedad total de tus datos de carrera. A diferencia de las herramientas de currículum SaaS que almacenan tu información en servidores de terceros, el autoalojamiento en un VPS significa que tus datos nunca salen de tu infraestructura. Creá currículums impecables usando más de 14 plantillas diseñadas profesionalmente, previsualizá los cambios en tiempo real y exportá PDFs perfectos hasta el último píxel, todo sin crear una cuenta en la plataforma de otra persona.
Esta implementación incluye todo lo necesario: PostgreSQL para los datos de usuario, un renderizador Chrome sin interfaz gráfica para la generación de PDFs y un almacenamiento de archivos local compatible con S3. Hay asistencia de escritura con IA opcional disponible a través de OpenAI, Google Gemini o Anthropic Claude si proporcionás una clave API.
Funciones principales de Reactive Resume
Más de 14 Plantillas de Currículum
Elegí entre plantillas de diseño profesional y personalizá las tipografías, los colores y los diseños para que combinen con tu estilo personal.
Exportación a PDF pixel-perfecta
Generar PDFs a través de un renderizador de Chrome sin interfaz gráfica (headless) incorporado — no se requiere ningún servicio de terceros ni plugin de navegador.
Enlaces públicos compartibles
Compartí tu currículum a través de una URL única que siempre refleja tus últimas ediciones sin necesidad de reenviar archivos.
Asistencia de redacción con IA
Mejorá el contenido del currículum con sugerencias de OpenAI, Google Gemini o Anthropic Claude usando tu propia clave API.
Doble factor de autenticación
Asegurá las cuentas con 2FA basado en TOTP y soporte opcional de passkey para inicio de sesión sin contraseña.
¿Por qué ejecutar Reactive Resume en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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