Hasta un 69% de descuento en Hi.Events

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Plataforma de código abierto para la gestión de eventos y venta de entradas para conferencias, talleres y encuentros.

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KVM 1
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1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
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KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
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Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
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100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
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KVM 4
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ARS24.199/mes
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4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
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KVM 8
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ARS48.299/mes
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8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Hi.Events

Hi.Events es una plataforma moderna y de código abierto para la gestión de eventos y venta de entradas, diseñada para organizadores que quieren tener control total sobre sus eventos sin pagar comisiones por entrada a plataformas comerciales. Maneja todo el ciclo de vida del evento —desde la publicación de páginas de eventos y la venta de entradas hasta el registro de asistentes y el análisis de ventas—, todo desde un panel unificado.

Alojar Hi.Events en tu propio VPS mantiene los datos de los asistentes, la configuración de pagos y el contenido del evento bajo tu control. En lugar de perder un porcentaje de cada entrada a un proveedor SaaS, pagás un costo fijo de VPS sin importar cuántas entradas vendas, y podés personalizar la plataforma para que coincida con tu marca.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Hi.Events

Páginas de Eventos Personalizables

Diseñá páginas de eventos de marca con dominios personalizados, tus propios logos y diseños de página de inicio a medida que coincidan con tu organización.

Stripe Ventas de Tickets

Vender entradas pagas y gratuitas con integración nativa de Stripe, códigos promocionales, límites de capacidad y reglas de precios escalonados.

Check-in QR

Validá a los asistentes en la puerta usando entradas con código QR y una interfaz de check-in integrada diseñada para el personal en dispositivos móviles.

Gestión de pedidos

Seguí pedidos, emití reembolsos, reenviá entradas y exportá listas de asistentes para imprimir credenciales o para seguimientos post-evento.

Estadísticas de Ventas

Monitoreá la venta de entradas, los ingresos y las tendencias de asistencia en tiempo real con paneles de control integrados y reportes por evento.

REST API y Webhooks

Integrá Hi.Events con CRMs, listas de correo o flujos de trabajo personalizados a través de una API REST documentada y un sistema de webhooks.

¿Por qué ejecutar Hi.Events en Hostinger?

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

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Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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