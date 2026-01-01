Hi.Events es una plataforma moderna y de código abierto para la gestión de eventos y venta de entradas, diseñada para organizadores que quieren tener control total sobre sus eventos sin pagar comisiones por entrada a plataformas comerciales. Maneja todo el ciclo de vida del evento —desde la publicación de páginas de eventos y la venta de entradas hasta el registro de asistentes y el análisis de ventas—, todo desde un panel unificado.

Alojar Hi.Events en tu propio VPS mantiene los datos de los asistentes, la configuración de pagos y el contenido del evento bajo tu control. En lugar de perder un porcentaje de cada entrada a un proveedor SaaS, pagás un costo fijo de VPS sin importar cuántas entradas vendas, y podés personalizar la plataforma para que coincida con tu marca.