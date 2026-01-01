Implementá Hi.Events con una instalación de un clic.
Plataforma de código abierto para la gestión de eventos y venta de entradas para conferencias, talleres y encuentros.
Elegí un plan VPS para Hi.Events
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Hi.Events
Hi.Events es una plataforma moderna y de código abierto para la gestión de eventos y venta de entradas, diseñada para organizadores que quieren tener control total sobre sus eventos sin pagar comisiones por entrada a plataformas comerciales. Maneja todo el ciclo de vida del evento —desde la publicación de páginas de eventos y la venta de entradas hasta el registro de asistentes y el análisis de ventas—, todo desde un panel unificado.
Alojar Hi.Events en tu propio VPS mantiene los datos de los asistentes, la configuración de pagos y el contenido del evento bajo tu control. En lugar de perder un porcentaje de cada entrada a un proveedor SaaS, pagás un costo fijo de VPS sin importar cuántas entradas vendas, y podés personalizar la plataforma para que coincida con tu marca.
Funciones principales de Hi.Events
Páginas de Eventos Personalizables
Diseñá páginas de eventos de marca con dominios personalizados, tus propios logos y diseños de página de inicio a medida que coincidan con tu organización.
Stripe Ventas de Tickets
Vender entradas pagas y gratuitas con integración nativa de Stripe, códigos promocionales, límites de capacidad y reglas de precios escalonados.
Check-in QR
Validá a los asistentes en la puerta usando entradas con código QR y una interfaz de check-in integrada diseñada para el personal en dispositivos móviles.
Gestión de pedidos
Seguí pedidos, emití reembolsos, reenviá entradas y exportá listas de asistentes para imprimir credenciales o para seguimientos post-evento.
Estadísticas de Ventas
Monitoreá la venta de entradas, los ingresos y las tendencias de asistencia en tiempo real con paneles de control integrados y reportes por evento.
REST API y Webhooks
Integrá Hi.Events con CRMs, listas de correo o flujos de trabajo personalizados a través de una API REST documentada y un sistema de webhooks.
¿Por qué ejecutar Hi.Events en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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