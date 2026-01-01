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Lo que podés crear con PatchMon

PatchMon es una plataforma de código abierto para la gestión de parches de Linux y monitoreo de flotas que ofrece a los administradores de sistemas un único panel para rastrear, aprobar y desplegar parches en todos los hosts Linux gestionados. Proporciona visibilidad en tiempo real del estado de los paquetes, aplicación de parches orquestada con flujos de trabajo de aprobación, escaneo de cumplimiento de OpenSCAP y CIS, auditoría de seguridad de Docker Bench y un terminal SSH en el navegador impulsado por Apache Guacamole, todo sin requerir ningún cliente SSH en la máquina de gestión.

A diferencia de las soluciones comerciales de gestión de parches que cobran tarifas por nodo, PatchMon es de autoalojamiento gratuito y se conecta a los hosts gestionados a través de un agente ligero. Todo el historial de parches, los informes de cumplimiento y el inventario de hosts permanecen en su propia infraestructura sin que se envíen datos a servicios externos.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de PatchMon

Orquestación de parches a nivel de la flota

Revisá las actualizaciones pendientes en toda tu flota de Linux, aprobá los lotes de parches y desplegalos con controles de programación y reversión desde un único panel de control.

Terminal SSH en el navegador

Accedé a cualquier host gestionado directamente desde el navegador a través de una terminal con tecnología Apache Guacamole — no se requiere instalación de cliente SSH ni reenvío de puertos.

Escaneo de cumplimiento

Ejecute escaneos de seguridad de OpenSCAP, CIS benchmark y Docker Bench en hosts gestionados y haga un seguimiento de la postura de cumplimiento a lo largo del tiempo sin herramientas separadas.

Salud del paquete en tiempo real

Vea qué paquetes están desactualizados, vulnerables o faltantes en cada host administrado en tiempo real, con indicadores de severidad y enlaces CVE.

Flujos de trabajo de aprobación de parches

Se requiere aprobación explícita antes de que los parches se desplieguen en los hosts de producción, con registros de auditoría que registren quién aprobó qué y cuándo.

¿Por qué ejecutar PatchMon en Hostinger?

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