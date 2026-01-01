Implementá SnapOtter con instalación en un clic.
Suite de procesamiento de imágenes autohospedada con más de 55 herramientas, funciones de IA locales y procesos por lotes — las imágenes nunca salen de tu servidor.
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Lo que podés crear con SnapOtter
SnapOtter es una plataforma de manipulación de imágenes autoalojada que combina un completo kit de herramientas de edición —redimensionar, recortar, comprimir, convertir, poner marca de agua y más— con capacidades de IA locales que incluyen eliminación de fondo, mejora de imagen (upscaling), OCR y restauración de fotos. Todo el procesamiento se ejecuta en tu propio servidor usando CPU o GPU, por lo que los archivos originales y los resultados nunca pasan por servicios externos.
Con soporte para más de 55 formatos de entrada, incluyendo 23 formatos RAW de cámara y 14 formatos de salida, SnapOtter maneja todo, desde ediciones rápidas de una sola imagen hasta flujos de trabajo por lotes complejos creados con su constructor visual de pipelines. Una API REST con documentación interactiva de Swagger facilita la integración del procesamiento de imágenes en cualquier aplicación o automatización.
Funciones principales de SnapOtter
Soporte para más de 55 formatos
Procesa JPEG, PNG, WebP, AVIF, TIFF, PDF, SVG, 23 formatos RAW de cámara y más — convierte entre cualquier formato compatible en una sola operación.
Procesamiento local de IA
La eliminación de fondo, el escalado de imagen, el OCR, la mejora facial y la restauración de fotos se ejecutan completamente en la CPU o GPU de tu VPS — sin llamadas a API externas ni intercambio de datos.
Constructor visual de pipelines
Encadenar múltiples operaciones de imagen en pipelines reutilizables para procesamiento por lotes, para que los flujos de trabajo repetitivos se ejecuten automáticamente sin pasos manuales cada vez.
REST API con documentación
Cada herramienta es accesible a través de una API REST documentada con una UI interactiva de Swagger en /api/docs, lo que facilita la integración del procesamiento de imágenes en aplicaciones y scripts.
Procesamiento por lotes
Subí y transformá carpetas enteras de imágenes en una sola tarea, aplicando las mismas operaciones a cientos de archivos simultáneamente.
¿Por qué ejecutar SnapOtter en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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