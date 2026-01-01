SnapOtter es una plataforma de manipulación de imágenes autoalojada que combina un completo kit de herramientas de edición —redimensionar, recortar, comprimir, convertir, poner marca de agua y más— con capacidades de IA locales que incluyen eliminación de fondo, mejora de imagen (upscaling), OCR y restauración de fotos. Todo el procesamiento se ejecuta en tu propio servidor usando CPU o GPU, por lo que los archivos originales y los resultados nunca pasan por servicios externos.

Con soporte para más de 55 formatos de entrada, incluyendo 23 formatos RAW de cámara y 14 formatos de salida, SnapOtter maneja todo, desde ediciones rápidas de una sola imagen hasta flujos de trabajo por lotes complejos creados con su constructor visual de pipelines. Una API REST con documentación interactiva de Swagger facilita la integración del procesamiento de imágenes en cualquier aplicación o automatización.