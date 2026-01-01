Apprise API es un microservicio REST liviano que envuelve la biblioteca de notificaciones Apprise, dándole a cualquier aplicación un único endpoint para llegar a más de 120 plataformas de notificación simultáneamente. En lugar de mantener integraciones separadas para Slack, Discord, PagerDuty, correo electrónico y notificaciones push móviles en cada servicio que operes, configurás los destinos una vez en Apprise API y enrutás las notificaciones a todos ellos a través de una única llamada HTTP.

Alojar Apprise API por tu cuenta mantiene la lógica de enrutamiento de notificaciones y cualquier token sensible de webhook en tu propia infraestructura en lugar de pasar por un agregador de terceros. El modo de configuración con estado persiste tus endpoints y plantillas de notificación a través de los reinicios, mientras que la interfaz web integrada te permite probar y gestionar destinos sin escribir código.