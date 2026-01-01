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Lo que podés crear con Apprise API

Apprise API es un microservicio REST liviano que envuelve la biblioteca de notificaciones Apprise, dándole a cualquier aplicación un único endpoint para llegar a más de 120 plataformas de notificación simultáneamente. En lugar de mantener integraciones separadas para Slack, Discord, PagerDuty, correo electrónico y notificaciones push móviles en cada servicio que operes, configurás los destinos una vez en Apprise API y enrutás las notificaciones a todos ellos a través de una única llamada HTTP.

Alojar Apprise API por tu cuenta mantiene la lógica de enrutamiento de notificaciones y cualquier token sensible de webhook en tu propia infraestructura en lugar de pasar por un agregador de terceros. El modo de configuración con estado persiste tus endpoints y plantillas de notificación a través de los reinicios, mientras que la interfaz web integrada te permite probar y gestionar destinos sin escribir código.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Apprise API

Más de 120 Servicios de Notificación

Llegá a Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, Pushover, correo electrónico y docenas más a través de una única API unificada, eliminando la necesidad de mantener integraciones separadas por servicio.

Configuración con estado

Almacene los puntos finales de notificación y las plantillas de forma persistente para que pueda referenciarlos por etiqueta en múltiples aplicaciones sin repetir los detalles de conexión en cada solicitud.

Etiquetado y Enrutamiento

Organice los destinos de notificación en grupos con nombre y envíe alertas dirigidas a la audiencia correcta — ingenieros de guardia, un canal de equipo específico o todos los canales a la vez — con un único parámetro de etiqueta.

Interfaz web integrada

Configurá, probá y gestioná los puntos finales de notificación a través de una interfaz de usuario basada en navegador, para que los no desarrolladores puedan configurar nuevos destinos sin tocar directamente la API REST.

Soporte de adjuntos

Enviá archivos, imágenes y fragmentos de registro junto con los mensajes de notificación, haciendo que las alertas sean más accionables al incluir la evidencia necesaria para diagnosticar y responder de inmediato.

¿Por qué ejecutar Apprise API en Hostinger?

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