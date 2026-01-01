OHDSI Atlas es el estándar comunitario abierto para realizar investigación observacional sobre datos de salud a nivel de paciente convertidos al Modelo de Datos Común OMOP. Los investigadores lo usan para construir cohortes de pacientes, explorar vocabularios médicos estandarizados, diseñar estudios de estimación de efectos a nivel poblacional y caracterizar la historia natural de la enfermedad sin escribir SQL.

Alojar Atlas en tu propio VPS brinda control total sobre los diseños de estudios, las definiciones de cohortes y los conjuntos de resultados, mientras se entrega precargado con el CDM OMOP sintético Eunomia para que puedas explorar el flujo de trabajo de inmediato. El back-end WebAPI y la base de datos PostgreSQL incluidos hacen que cada característica de Atlas funcione de inmediato, sin necesidad de una configuración de almacén de datos separada.