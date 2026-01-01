Implementá OHDSI Atlas con una instalación en un clic.
Plataforma web de código abierto para investigación en salud observacional basada en el modelo de datos común OMOP.
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Lo que podés crear con OHDSI Atlas
OHDSI Atlas es el estándar comunitario abierto para realizar investigación observacional sobre datos de salud a nivel de paciente convertidos al Modelo de Datos Común OMOP. Los investigadores lo usan para construir cohortes de pacientes, explorar vocabularios médicos estandarizados, diseñar estudios de estimación de efectos a nivel poblacional y caracterizar la historia natural de la enfermedad sin escribir SQL.
Alojar Atlas en tu propio VPS brinda control total sobre los diseños de estudios, las definiciones de cohortes y los conjuntos de resultados, mientras se entrega precargado con el CDM OMOP sintético Eunomia para que puedas explorar el flujo de trabajo de inmediato. El back-end WebAPI y la base de datos PostgreSQL incluidos hacen que cada característica de Atlas funcione de inmediato, sin necesidad de una configuración de almacén de datos separada.
Funciones principales de OHDSI Atlas
OMOP CDM Analytics
Ejecutar definiciones de cohortes, caracterizaciones y estudios a nivel poblacional contra cualquier base de datos convertida al Modelo de Datos Común OMOP V5.
Explorador de vocabulario
Busque SNOMED, RxNorm, LOINC y otros vocabularios médicos estándar para construir conjuntos de conceptos que se traduzcan de forma limpia entre las distintas fuentes de datos.
Constructor de cohortes
Definí poblaciones de pacientes con un constructor visual usando criterios de inclusión, exposiciones a medicamentos y ocurrencias de condiciones sin escribir SQL.
Datos de demostración de Eunomia
Viene precargado con el conjunto de datos sintéticos OHDSI Eunomia para que la generación de cohortes, la caracterización y los informes de Achilles funcionen de inmediato.
Backend de WebAPI
El servicio WebAPI de Spring Boot incluido expone la API REST completa de OHDSI para acceso programático desde R, Python y otros clientes de análisis.
Estándar comunitario abierto
Se une a una red mundial de investigadores que aplican los mismos métodos en más de mil millones de registros de pacientes, a través de socios académicos y de la industria.
¿Por qué ejecutar OHDSI Atlas en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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