Implementá Picsur con instalación en 1 clic.
Plataforma de alojamiento de imágenes autoalojada con enlaces compartibles al instante, conversión de formato y controles de caducidad — sin anuncios, sin seguimiento.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Picsur
Picsur es una plataforma liviana de hosting de imágenes autoalojada, diseñada para individuos y equipos que quieren control total sobre su infraestructura para compartir imágenes. Subí imágenes, obtené links compartibles al instante y configurá tiempos de vencimiento, todo sin depender de servicios de terceros que comprimen contenido, muestran anuncios o eliminan archivos sin previo aviso.
Con el respaldo de PostgreSQL para un almacenamiento confiable de metadatos, Picsur es compatible con PNG, JPEG, GIF, WebP y AVIF, con conversión y optimización automática de formatos. Su API REST facilita la integración de subidas programáticas de imágenes en herramientas y flujos de trabajo existentes en tu VPS.
Funciones principales de Picsur
Links compartibles instantáneos
Subí una imagen y recibí inmediatamente un enlace limpio y directo, listo para pegar en chats, documentación o correos electrónicos.
Conversión de formato
Convierte y optimiza imágenes automáticamente entre formatos PNG, JPEG, GIF, WebP y AVIF para una entrega web eficiente.
Controles de Vencimiento
Establecé tiempos de caducidad configurables en imágenes compartidas para que los enlaces dejen de funcionar automáticamente después de un período elegido, para un uso compartido temporal y seguro.
Administración multiusuario
Los controles de administrador y las cuentas de usuario te permiten gestionar el acceso, las cuotas de almacenamiento y los permisos en un equipo o una organización.
REST API
La API de carga y gestión programática integra Picsur con pipelines de CI/CD, herramientas de captura de pantalla y otros flujos de trabajo de automatización.
¿Por qué ejecutar Picsur en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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