Picsur es una plataforma liviana de hosting de imágenes autoalojada, diseñada para individuos y equipos que quieren control total sobre su infraestructura para compartir imágenes. Subí imágenes, obtené links compartibles al instante y configurá tiempos de vencimiento, todo sin depender de servicios de terceros que comprimen contenido, muestran anuncios o eliminan archivos sin previo aviso.

Con el respaldo de PostgreSQL para un almacenamiento confiable de metadatos, Picsur es compatible con PNG, JPEG, GIF, WebP y AVIF, con conversión y optimización automática de formatos. Su API REST facilita la integración de subidas programáticas de imágenes en herramientas y flujos de trabajo existentes en tu VPS.