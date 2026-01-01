Implementá Erugo en un clic.
Plataforma de intercambio de archivos autoalojada con enlaces para compartir fáciles de usar, protección con contraseña, controles de caducidad y marca personalizada.
Elegí un plan VPS para Erugo
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Erugo
Erugo es una plataforma de intercambio de archivos autoalojada, construida con Laravel y Vue.js, que te permite enviar y recibir archivos de forma segura sin depender de servicios de almacenamiento en la nube. Los archivos compartidos usan URLs amigables en lugar de tokens aleatorios, y cada transferencia puede protegerse con una contraseña, tener un límite de descargas o configurarse para que expire automáticamente después de una fecha o un umbral de tiempo.
A diferencia de los servicios en la nube basados en suscripción, Erugo almacena todos los archivos en tu propio VPS sin límites de almacenamiento impuestos por un nivel de precios. Una función de intercambio inverso permite a los invitados subir archivos directamente a tu servidor a través de un enlace de invitación de un solo uso, y la marca personalizable hace que la interfaz coincida con tu organización o dominio personal.
Funciones principales de Erugo
Enlaces para compartir amigables
Los enlaces compartidos usan URLs legibles y memorables en lugar de tokens aleatorios, lo que facilita la comunicación de los enlaces de forma verbal o escrita.
Controles de contraseña y vencimiento
Protegé cualquier recurso compartido con una contraseña, establecé un número máximo de descargas o programá una expiración automática para que los archivos no queden accesibles indefinidamente.
Revertir cargas compartidas
Generar un enlace de invitación solo para subir archivos para que los invitados puedan subir archivos directamente a tu servidor sin una cuenta o acceso al panel de administración.
Notificaciones de correo
Recibí alertas cuando se descarga un archivo compartido o cuando un invitado completa una carga inversa de un archivo compartido, sin necesidad de verificación manual.
Marca y temas personalizados
Personalizá logos, fondos y temas de color para que la interfaz de intercambio de archivos coincida con tu organización o marca personal.
¿Por qué ejecutar Erugo en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
Explorá más aplicaciones para implementar
AList
Servidor autoalojado de lista de archivos y WebDAV con soporte para más de 30 backends de almacenamiento
AnonUpload
AnonUpload es una app segura para compartir archivos de forma anónima, sin necesidad de base de datos