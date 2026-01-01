Erugo es una plataforma de intercambio de archivos autoalojada, construida con Laravel y Vue.js, que te permite enviar y recibir archivos de forma segura sin depender de servicios de almacenamiento en la nube. Los archivos compartidos usan URLs amigables en lugar de tokens aleatorios, y cada transferencia puede protegerse con una contraseña, tener un límite de descargas o configurarse para que expire automáticamente después de una fecha o un umbral de tiempo.

A diferencia de los servicios en la nube basados en suscripción, Erugo almacena todos los archivos en tu propio VPS sin límites de almacenamiento impuestos por un nivel de precios. Una función de intercambio inverso permite a los invitados subir archivos directamente a tu servidor a través de un enlace de invitación de un solo uso, y la marca personalizable hace que la interfaz coincida con tu organización o dominio personal.