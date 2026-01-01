Plone es un CMS de código abierto maduro y de categoría empresarial, construido sobre una sólida base de Python. Impulsa miles de sitios en agencias gubernamentales, universidades, ONG y corporaciones globales, con una trayectoria de más de 20 años sin una sola vulnerabilidad de ejecución remota de código reportada. Plone 6 incluye la interfaz de usuario clásica, un entorno editorial con todas las funciones que ofrece control de acceso granular basado en roles, contenido multilingüe, control de versiones y un rico ecosistema de complementos que supera los 300 paquetes.

Autoalojar Plone en tu VPS te da la propiedad total de tu contenido y datos de usuario, sin licencias por puesto, y la flexibilidad para extender la plataforma a través de complementos de Python y una API REST que impulsa flujos de trabajo de publicación headless e híbridos.