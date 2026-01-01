Implementá Plone en 1 clic.
Sistema de gestión de contenidos seguro y de código abierto, en el que confían gobiernos, universidades y empresas desde hace más de dos décadas.
Elegí un plan VPS para Plone
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Plone
Plone es un CMS de código abierto maduro y de categoría empresarial, construido sobre una sólida base de Python. Impulsa miles de sitios en agencias gubernamentales, universidades, ONG y corporaciones globales, con una trayectoria de más de 20 años sin una sola vulnerabilidad de ejecución remota de código reportada. Plone 6 incluye la interfaz de usuario clásica, un entorno editorial con todas las funciones que ofrece control de acceso granular basado en roles, contenido multilingüe, control de versiones y un rico ecosistema de complementos que supera los 300 paquetes.
Autoalojar Plone en tu VPS te da la propiedad total de tu contenido y datos de usuario, sin licencias por puesto, y la flexibilidad para extender la plataforma a través de complementos de Python y una API REST que impulsa flujos de trabajo de publicación headless e híbridos.
Funciones principales de Plone
Seguridad de nivel empresarial
Plone tiene un historial de seguridad de 20 años y un equipo de seguridad dedicado — lo que lo convierte en el CMS preferido para organizaciones gubernamentales y de salud que no pueden permitirse filtraciones.
Control de Acceso Granular
Definí roles y permisos en cualquier nivel del árbol de contenido, para que editores, revisores y lectores vean y modifiquen solo aquello a lo que están autorizados a acceder.
Control de versiones de contenido completo
Cada cambio de contenido es rastreado y reversible — compará versiones, restaurá estados anteriores y mantené un registro de auditoría completo sin plugins adicionales.
Soporte multilingüe
Gestioná contenido en varios idiomas con flujos de trabajo de traducción integrados, navegación con reconocimiento de idioma y controles de publicación por idioma.
REST API
La capa plone.restapi expone todo el contenido y la configuración como endpoints JSON, lo que permite la publicación headless, aplicaciones móviles e integraciones con terceros.
Ecosistema de Complementos Extensible
Más de 300 complementos de la comunidad cubren comercio electrónico, autenticación LDAP, búsqueda avanzada y flujos de trabajo personalizados — todos instalables sin bifurcar el núcleo.
¿Por qué ejecutar Plone en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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