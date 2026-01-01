Implementá SoulSync con instalación en 1 clic.
Plataforma automatizada de descubrimiento de música y gestión de colecciones que conecta servicios de streaming con tu biblioteca autoalojada.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con SoulSync
SoulSync es una plataforma inteligente de gestión de música que conecta tus cuentas de streaming —Spotify, Tidal, Qobuz y Deezer— con tu biblioteca de música autoalojada. Duplica automáticamente las playlists, monitorea artistas para nuevos lanzamientos, enriquece los metadatos a través de diez trabajadores en segundo plano paralelos y organiza los archivos descargados usando tus convenciones de nomenclatura preferidas.
A diferencia de los servidores multimedia pasivos, SoulSync gestiona activamente tu colección: genera playlists de descubrimiento personalizadas, sincroniza el historial de escucha y se integra con Plex, Jellyfin o Navidrome para mantener tu biblioteca local al día con tus gustos de streaming. El autoalojamiento mantiene tus datos de escucha privados y tu colección totalmente bajo tu control.
Funciones principales de SoulSync
Sincronización de servicio de streaming
Sincronizá listas de reproducción de Spotify, Tidal, Qobuz y Deezer directamente a tu biblioteca de música local con actualizaciones automáticas.
Monitoreo de lanzamientos de artistas
Seguí a tus artistas favoritos y descargá automáticamente los nuevos lanzamientos apenas aparezcan en las plataformas de streaming conectadas.
Enriquecimiento de metadatos
Diez procesos en segundo plano paralelos obtienen carátulas, letras y etiquetas de MusicBrainz, Spotify, Genius y LRClib para mantener tu colección bien organizada.
Integración de servidor de medios
Conectate a Plex, Jellyfin o Navidrome para que tu biblioteca local se mantenga sincronizada con tu historial de streaming y tus listas de reproducción.
Playlists para descubrir
Generá playlists personalizadas — como Release Radar, Discovery Weekly, y mezclas por década o género — basadas en tus hábitos de escucha.
¿Por qué ejecutar SoulSync en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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