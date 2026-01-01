SoulSync es una plataforma inteligente de gestión de música que conecta tus cuentas de streaming —Spotify, Tidal, Qobuz y Deezer— con tu biblioteca de música autoalojada. Duplica automáticamente las playlists, monitorea artistas para nuevos lanzamientos, enriquece los metadatos a través de diez trabajadores en segundo plano paralelos y organiza los archivos descargados usando tus convenciones de nomenclatura preferidas.

A diferencia de los servidores multimedia pasivos, SoulSync gestiona activamente tu colección: genera playlists de descubrimiento personalizadas, sincroniza el historial de escucha y se integra con Plex, Jellyfin o Navidrome para mantener tu biblioteca local al día con tus gustos de streaming. El autoalojamiento mantiene tus datos de escucha privados y tu colección totalmente bajo tu control.