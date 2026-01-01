Implementá TrailBase con instalación en un clic.
Alternativa de código abierto a Firebase con APIs de tipo seguro, suscripciones en tiempo real, autenticación y una interfaz de administración en un único ejecutable.
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Lo que podés crear con TrailBase
TrailBase es una alternativa a Firebase de un solo ejecutable, con latencia de sub-milisegundos, construida con Rust, SQLite y Wasmtime. Incluye APIs REST y en tiempo real con tipado seguro, autenticación basada en JWT con proveedores OAuth2, un entorno de ejecución WebAssembly integrado para lógica de servidor personalizada y un panel de administración pulido en un solo binario, de modo que un backend completo se entrega como un único proceso sin una base de datos externa que gestionar.
Alojar TrailBase en tu propio VPS mantiene los registros de usuarios, los datos de la aplicación y los tokens de autenticación bajo tu control total, elimina los precios de BaaS por solicitud y te brinda una latencia predecible gracias al almacenamiento local de SQLite. Los SDK de cliente para TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin y C# facilitan la integración con aplicaciones web y móviles.
Funciones principales de TrailBase
APIs seguras de tipos
Definí colecciones en la interfaz de administración y TrailBase autogenera endpoints REST de tipo seguro con esquema JSON, eliminando código CRUD frágil escrito a mano.
Suscripciones en tiempo real
Las APIs en tiempo real basadas en push permiten a los clientes suscribirse a los cambios de registros y mantenerse sincronizados sin necesidad de sondeo, ideal para aplicaciones colaborativas y de actualización en vivo.
Tiempo de ejecución de WebAssembly
Ejecutá lógica personalizada del lado del servidor escrita en JavaScript, Rust o Go como componentes WASM en un entorno aislado, sin necesidad de reconstruir o reiniciar el servidor.
Autenticación integrada
El registro con email/contraseña, más proveedores OAuth2 como Google y Discord, funcionan de forma inmediata usando JWT y tokens de actualización — no se requiere un servicio de identidad separado.
Panel de control de Admin
Una interfaz de usuario web integrada te permite gestionar tablas, explorar registros, configurar la autenticación e inspeccionar logs sin escribir llamadas SQL o REST a mano.
Binario único en SQLite
Todo se ejecuta desde un único ejecutable de Rust respaldado por SQLite, por lo que las implementaciones se mantienen simples y las consultas son rápidas sin un servidor de base de datos separado.
¿Por qué ejecutar TrailBase en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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