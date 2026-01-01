Hasta un 69% de descuento en TrailBase

Implementá TrailBase con instalación en un clic.

Alternativa de código abierto a Firebase con APIs de tipo seguro, suscripciones en tiempo real, autenticación y una interfaz de administración en un único ejecutable.

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VPS gestionado por IA
ARS12.099/mes
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Implementá TrailBase con instalación en un clic.

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66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
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Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
60% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.699/mes
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Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
60% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.699/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con TrailBase

TrailBase es una alternativa a Firebase de un solo ejecutable, con latencia de sub-milisegundos, construida con Rust, SQLite y Wasmtime. Incluye APIs REST y en tiempo real con tipado seguro, autenticación basada en JWT con proveedores OAuth2, un entorno de ejecución WebAssembly integrado para lógica de servidor personalizada y un panel de administración pulido en un solo binario, de modo que un backend completo se entrega como un único proceso sin una base de datos externa que gestionar.

Alojar TrailBase en tu propio VPS mantiene los registros de usuarios, los datos de la aplicación y los tokens de autenticación bajo tu control total, elimina los precios de BaaS por solicitud y te brinda una latencia predecible gracias al almacenamiento local de SQLite. Los SDK de cliente para TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin y C# facilitan la integración con aplicaciones web y móviles.

Empeza
Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de TrailBase

APIs seguras de tipos

Definí colecciones en la interfaz de administración y TrailBase autogenera endpoints REST de tipo seguro con esquema JSON, eliminando código CRUD frágil escrito a mano.

Suscripciones en tiempo real

Las APIs en tiempo real basadas en push permiten a los clientes suscribirse a los cambios de registros y mantenerse sincronizados sin necesidad de sondeo, ideal para aplicaciones colaborativas y de actualización en vivo.

Tiempo de ejecución de WebAssembly

Ejecutá lógica personalizada del lado del servidor escrita en JavaScript, Rust o Go como componentes WASM en un entorno aislado, sin necesidad de reconstruir o reiniciar el servidor.

Autenticación integrada

El registro con email/contraseña, más proveedores OAuth2 como Google y Discord, funcionan de forma inmediata usando JWT y tokens de actualización — no se requiere un servicio de identidad separado.

Panel de control de Admin

Una interfaz de usuario web integrada te permite gestionar tablas, explorar registros, configurar la autenticación e inspeccionar logs sin escribir llamadas SQL o REST a mano.

Binario único en SQLite

Todo se ejecuta desde un único ejecutable de Rust respaldado por SQLite, por lo que las implementaciones se mantienen simples y las consultas son rápidas sin un servidor de base de datos separado.

¿Por qué ejecutar TrailBase en Hostinger?

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Verificando...

Lanzamiento local, crecimiento global

Elegí la ubicación de servidor más cercana a tu audiencia y optimizá la velocidad de carga. Tenemos data centers en América del Norte, Europa, Asia y Sudamérica.
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