Implementá Suwayomi con instalación en un clic.
Servidor de manga y cómics autoalojado que lleva cientos de fuentes de Tachiyomi a cualquier navegador web.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Suwayomi
Suwayomi-Server es un servidor de lectura de manga y cómics autoalojado — una reescritura de escritorio de la popular aplicación de Android Tachiyomi. Se conecta a cientos de fuentes de manga a través del mismo ecosistema de extensiones que Tachiyomi, dándote acceso a una vasta biblioteca de títulos desde una interfaz web limpia y accesible en cualquier dispositivo. A diferencia de los servicios de manga basados en la nube con catálogos limitados y muros de pago por suscripción, Suwayomi funciona completamente en tu propio servidor sin tarifas continuas.
Todo el historial de lectura, los datos de la biblioteca y las descargas se almacenan localmente. Suwayomi es compatible con actualizaciones automáticas de la biblioteca, descargas de capítulos en formato CBZ, soporte de catálogo OPDS para aplicaciones de e-reader dedicadas y una experiencia de lectura personalizable — lo que lo convierte en una plataforma autoalojada completa para entusiastas del manga y los cómics.
Funciones principales de Suwayomi
Cientos de fuentes
Conectate a cientos de fuentes de manga y cómics usando el ecosistema de extensiones de Tachiyomi, que abarca sitios en decenas de idiomas y géneros.
Actualizaciones automáticas de la biblioteca
Establecé un intervalo de actualización y Suwayomi revisa automáticamente todas las series que seguís en busca de nuevos capítulos, manteniendo tu biblioteca al día sin necesidad de actualizar manualmente.
Descargas de capítulos sin conexión
Descargá capítulos para lectura sin conexión, opcionalmente guardados como archivos CBZ compatibles con cualquier aplicación de lectura de cómics.
Soporte para catálogo OPDS
El catálogo OPDS integrado permite que aplicaciones de lectura como KOReader y Panels se conecten directamente a tu biblioteca de Suwayomi para leer en dispositivos dedicados.
Lector basado en navegador
Leé manga directamente en el navegador con un lector con todas las funciones que soporta diseños personalizados, modos de visualización de página y configuraciones de dirección de lectura.
¿Por qué ejecutar Suwayomi en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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