Suwayomi-Server es un servidor de lectura de manga y cómics autoalojado — una reescritura de escritorio de la popular aplicación de Android Tachiyomi. Se conecta a cientos de fuentes de manga a través del mismo ecosistema de extensiones que Tachiyomi, dándote acceso a una vasta biblioteca de títulos desde una interfaz web limpia y accesible en cualquier dispositivo. A diferencia de los servicios de manga basados en la nube con catálogos limitados y muros de pago por suscripción, Suwayomi funciona completamente en tu propio servidor sin tarifas continuas.

Todo el historial de lectura, los datos de la biblioteca y las descargas se almacenan localmente. Suwayomi es compatible con actualizaciones automáticas de la biblioteca, descargas de capítulos en formato CBZ, soporte de catálogo OPDS para aplicaciones de e-reader dedicadas y una experiencia de lectura personalizable — lo que lo convierte en una plataforma autoalojada completa para entusiastas del manga y los cómics.