Hasta un 69% de descuento en Kavita

Implementá Kavita con una instalación en un clic.

Biblioteca digital autoalojada para cómics, manga, novelas ligeras y ebooks, con lectores dedicados y soporte multiusuario.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS gestionado por IA
ARS12.099/mes
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30 días de garantía de devolución
Implementá Kavita con una instalación en un clic.

Elegí un plan VPS para Kavita

66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
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Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Kavita

Kavita es un gestor de biblioteca digital autoalojado con funciones completas, compatible con CBZ, CBR, EPUB, PDF y todos los principales formatos de cómics y ebooks. Escanea y cataloga automáticamente tus archivos multimedia con extracción automática de metadatos, y ofrece interfaces de lectura dedicadas optimizadas para cada tipo de contenido, incluyendo páginas dobles para cómics, lectura de manga de derecha a izquierda y scroll continuo tipo Webtoon.

Alojar Kavita en tu propio VPS hace que toda tu colección esté disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde cualquier dispositivo sin depender del tiempo de actividad del hardware de tu casa. El soporte multiusuario con permisos basados en roles permite a las familias compartir una biblioteca con controles de acceso apropiados para la edad, mientras que el soporte OPDS significa que cualquier aplicación de lectura compatible puede conectarse a tu servidor.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Kavita

Soporte Universal de Formato

Leé archivos CBZ, CBR, CB7, CBT, PDF y EPUB con detección automática de formato y renderizado optimizado para cada tipo de archivo.

Lectores especializados

Los modos de lectura dedicados para cómics, manga (de derecha a izquierda), libros electrónicos y desplazamiento de Webtoon se adaptan automáticamente a cada tipo de contenido.

Bibliotecas multiusuario

Creá cuentas de usuario ilimitadas con roles de administrador, bibliotecario y lector, además de controles de restricción de edad para una navegación segura para toda la familia.

Metadatos inteligentes

Kavita+ se conecta a Comic Vine, AniList y otros proveedores para enriquecer automáticamente tu biblioteca con portadas, descripciones e información del creador.

Soporte para OPDS y Tachiyomi

Accedé a tu biblioteca a través de cualquier aplicación compatible con OPDS o la extensión de Tachiyomi en Android, lo que te da flexibilidad en cómo leés.

¿Por qué ejecutar Kavita en Hostinger?

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Verificando...

Lanzamiento local, crecimiento global

Elegí la ubicación de servidor más cercana a tu audiencia y optimizá la velocidad de carga. Tenemos data centers en América del Norte, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local, crecimiento global

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30 días de garantía de devolución

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