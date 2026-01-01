Implementá Kavita con una instalación en un clic.
Biblioteca digital autoalojada para cómics, manga, novelas ligeras y ebooks, con lectores dedicados y soporte multiusuario.
Elegí un plan VPS para Kavita
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Kavita
Kavita es un gestor de biblioteca digital autoalojado con funciones completas, compatible con CBZ, CBR, EPUB, PDF y todos los principales formatos de cómics y ebooks. Escanea y cataloga automáticamente tus archivos multimedia con extracción automática de metadatos, y ofrece interfaces de lectura dedicadas optimizadas para cada tipo de contenido, incluyendo páginas dobles para cómics, lectura de manga de derecha a izquierda y scroll continuo tipo Webtoon.
Alojar Kavita en tu propio VPS hace que toda tu colección esté disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde cualquier dispositivo sin depender del tiempo de actividad del hardware de tu casa. El soporte multiusuario con permisos basados en roles permite a las familias compartir una biblioteca con controles de acceso apropiados para la edad, mientras que el soporte OPDS significa que cualquier aplicación de lectura compatible puede conectarse a tu servidor.
Funciones principales de Kavita
Soporte Universal de Formato
Leé archivos CBZ, CBR, CB7, CBT, PDF y EPUB con detección automática de formato y renderizado optimizado para cada tipo de archivo.
Lectores especializados
Los modos de lectura dedicados para cómics, manga (de derecha a izquierda), libros electrónicos y desplazamiento de Webtoon se adaptan automáticamente a cada tipo de contenido.
Bibliotecas multiusuario
Creá cuentas de usuario ilimitadas con roles de administrador, bibliotecario y lector, además de controles de restricción de edad para una navegación segura para toda la familia.
Metadatos inteligentes
Kavita+ se conecta a Comic Vine, AniList y otros proveedores para enriquecer automáticamente tu biblioteca con portadas, descripciones e información del creador.
Soporte para OPDS y Tachiyomi
Accedé a tu biblioteca a través de cualquier aplicación compatible con OPDS o la extensión de Tachiyomi en Android, lo que te da flexibilidad en cómo leés.
¿Por qué ejecutar Kavita en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.