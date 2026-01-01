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Lo que podés crear con Dkron

Dkron es un sistema de programación de tareas distribuido de código abierto escrito en Go que reemplaza al cron tradicional con una alternativa tolerante a fallos y consciente del clúster. A diferencia del cron de un solo host, Dkron utiliza el protocolo de consenso Raft y una capa de membresía basada en gossip para que las tareas sigan ejecutándose incluso cuando los nodos individuales fallen, eliminando el único punto de fallo que afecta a los crontabs clásicos.

Alojar Dkron en tu propio VPS mantiene los cronogramas, el historial de ejecución y las cargas útiles de las tareas bajo tu control, mientras expone una interfaz web integrada, una API REST y ejecutores HTTP/shell para ejecutar scripts, webhooks y comandos externos. El motor de almacenamiento incluido elimina la necesidad de cualquier base de datos externa, lo que convierte el despliegue en un único contenedor con un volumen de datos persistente para el estado de Raft y el historial de tareas.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Dkron

Programación tolerante a fallos

El consenso basado en Raft mantiene tus tareas programadas en funcionamiento a pesar de fallas de nodos, reinicios y problemas de red sin intervención manual.

Interfaz web integrada

Gestioná trabajos, revisá el historial de ejecución y dispará ejecuciones desde una interfaz de navegador limpia sin escribir archivos crontab a mano.

REST API y webhooks

Creá, actualizá y dispará trabajos programáticamente desde pipelines de CI, scripts o sistemas externos a través de una API HTTP versionada.

Ejecutores conectables

Ejecutá comandos de shell, solicitudes HTTP, llamadas gRPC o mensajes NATS como tareas programadas usando los plugins ejecutores integrados.

Motor de almacenamiento nativo

El almacenamiento con respaldo en BoltDB se incluye con el binario, eliminando la necesidad de bases de datos externas como etcd, Consul o PostgreSQL.

Arquitectura apta para clúster

Empezá como un nodo único y escalá horizontalmente uniendo servidores y agentes adicionales a medida que tu carga de trabajo crece.

¿Por qué ejecutar Dkron en Hostinger?

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