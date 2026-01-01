Dkron es un sistema de programación de tareas distribuido de código abierto escrito en Go que reemplaza al cron tradicional con una alternativa tolerante a fallos y consciente del clúster. A diferencia del cron de un solo host, Dkron utiliza el protocolo de consenso Raft y una capa de membresía basada en gossip para que las tareas sigan ejecutándose incluso cuando los nodos individuales fallen, eliminando el único punto de fallo que afecta a los crontabs clásicos.

Alojar Dkron en tu propio VPS mantiene los cronogramas, el historial de ejecución y las cargas útiles de las tareas bajo tu control, mientras expone una interfaz web integrada, una API REST y ejecutores HTTP/shell para ejecutar scripts, webhooks y comandos externos. El motor de almacenamiento incluido elimina la necesidad de cualquier base de datos externa, lo que convierte el despliegue en un único contenedor con un volumen de datos persistente para el estado de Raft y el historial de tareas.