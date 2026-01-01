LDAP Account Manager (LAM) es una interfaz web madura y de código abierto para administrar cuentas almacenadas en un directorio LDAP. En lugar de editar archivos LDIF o lidiar con los comandos ldapsearch y ldapmodify, los administradores gestionan usuarios de Unix y Samba, grupos, hosts, entradas DHCP, cuentas de Kopano y extensiones de Asterisk a través de un navegador. LAM entiende los esquemas LDAP más comunes de forma predeterminada y viene con editores conscientes del tipo para cada uno.

Esta plantilla agrupa LAM junto con un servidor de directorio OpenLDAP para que toda la pila de identidad se ejecute en un único VPS detrás de Traefik HTTPS. Alojar LAM por cuenta propia mantiene las credenciales de directorio, las membresías de grupo y los datos de identidad dentro de tu propia infraestructura, sin depender de proveedores de identidad de terceros ni de tarifas SaaS por puesto.