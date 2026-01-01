Implementá LDAP Account Manager en 1 clic.
Interfaz web para gestionar usuarios, grupos y objetos en un directorio OpenLDAP a través de una interfaz de navegador amigable.
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Lo que podés crear con LDAP Account Manager
LDAP Account Manager (LAM) es una interfaz web madura y de código abierto para administrar cuentas almacenadas en un directorio LDAP. En lugar de editar archivos LDIF o lidiar con los comandos ldapsearch y ldapmodify, los administradores gestionan usuarios de Unix y Samba, grupos, hosts, entradas DHCP, cuentas de Kopano y extensiones de Asterisk a través de un navegador. LAM entiende los esquemas LDAP más comunes de forma predeterminada y viene con editores conscientes del tipo para cada uno.
Esta plantilla agrupa LAM junto con un servidor de directorio OpenLDAP para que toda la pila de identidad se ejecute en un único VPS detrás de Traefik HTTPS. Alojar LAM por cuenta propia mantiene las credenciales de directorio, las membresías de grupo y los datos de identidad dentro de tu propia infraestructura, sin depender de proveedores de identidad de terceros ni de tarifas SaaS por puesto.
Funciones principales de LDAP Account Manager
UI de administración basada en navegador
Gestioná usuarios, grupos, hosts y otros objetos LDAP a través de una interfaz web con pestañas en lugar de archivos LDIF y herramientas de línea de comandos.
Servidor OpenLDAP incluido
Viene con un directorio OpenLDAP preconfigurado con el DN base elegido, por lo que la implementación proporciona tanto el directorio como su interfaz de usuario de gestión.
Módulos de tipo de cuenta
Los editores integrados para cuentas Unix, dominios Samba, Kopano, Asterisk, DHCP, alias de correo y FreeRadius cubren la mayoría de los esquemas de directorio sin código personalizado.
Importación de CSV y exportación de PDF
Crear cuentas masivamente a partir de planillas y generar hojas de cuenta en PDF imprimibles para nuevos empleados directamente desde los datos del directorio.
Control de acceso granular
Los perfiles de servidor, los perfiles de cuenta y los permisos a nivel de módulo permiten delegar partes de la administración del directorio sin otorgar derechos de administrador LDAP completos.
Interfaz multilenguaje
Traducido a más de una docena de idiomas para que los equipos administrativos puedan trabajar en su idioma preferido con el mismo directorio compartido.
¿Por qué ejecutar LDAP Account Manager en Hostinger?
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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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