Implementá Kener con instalación en un clic.
Plataforma de estado de código abierto para monitorear servicios y comunicar incidentes a los usuarios en tiempo real.
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Lo que podés crear con Kener
Kener es un sistema de página de estado de código abierto construido con SvelteKit que permite a los equipos monitorear servicios y comunicar interrupciones de forma transparente. Soporta múltiples tipos de monitoreo —endpoints HTTP/API, TCP, DNS, certificados SSL, ping, consultas SQL, latidos (heartbeats) y servidores de juegos—, cada uno rastreado y mostrado en una página de estado pública con historial de tiempo de actividad y gráficos de tiempo de respuesta.
Alojar Kener en tu propio VPS mantiene todos los datos de monitoreo y el historial de incidentes bajo tu control. La instancia de Redis incluida maneja las colas de trabajo y el almacenamiento en caché, mientras que los datos de la aplicación se almacenan en SQLite por defecto — no se requiere una base de datos externa. El primer usuario en registrarse en la instancia se convierte en el administrador.
Funciones principales de Kener
Monitoreo multiprotocolo
Monitorear puntos finales HTTP, puertos TCP, registros DNS, certificados SSL, objetivos de ping, latidos y servidores de juegos desde un único panel de control.
Gestión de incidentes
Creá informes de incidentes con cronogramas de estado con marca de tiempo, publicá actualizaciones continuas y archivá las resoluciones para un historial de interrupciones transparente.
Mantenimiento programado
Anunciá el tiempo de inactividad programado con anticipación para que los usuarios vean las próximas ventanas de mantenimiento en la página de estado antes de que se interrumpa el servicio.
Notificaciones multicanal
Alertá a tu equipo por email, Slack, Discord o webhooks en el momento en que un monitor cambie de estado o se recupere.
Insignias de estado incrustables
Agregá insignias de estado en vivo o iframes a tu documentación, sitio web o panel de control de la app para mostrar el estado del servicio en línea.
Acceso basado en roles
Invitá a los miembros del equipo con roles distintos para colaborar en las actualizaciones de incidentes y monitorear la configuración sin compartir el acceso de administrador.
¿Por qué ejecutar Kener en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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