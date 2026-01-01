Implementá Tiny Tiny RSS en 1 clic.
Agregador de noticias RSS y Atom multiusuario y autoalojado para leer y organizar feeds desde cualquier navegador.
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Lo que podés crear con Tiny Tiny RSS
Tiny Tiny RSS es un agregador de feeds RSS y Atom de código abierto y autoalojado que te permite seguir sitios web, blogs y fuentes de noticias desde una única interfaz web privada. Busca actualizaciones continuamente en segundo plano para que tus feeds estén siempre al día, y ofrece una interfaz flexible con atajos de teclado, búsqueda de texto completo, etiquetas, filtros e importación/exportación OPML.
Soporta múltiples cuentas de usuario, cada una con suscripciones de feeds y preferencias independientes. Una API integrada permite que clientes móviles como FeedMe y Fluent Reader se conecten y sincronicen el progreso de lectura. Alojarlo en tu VPS mantiene tu historial de lectura y tus suscripciones privados; ningún servicio de terceros ve lo que leés.
Funciones principales de Tiny Tiny RSS
Obtención continua de feeds
Obtiene actualizaciones de todas las fuentes suscriptas en segundo plano para que los artículos estén listos para leer en el momento en que abras la aplicación.
Soporte multiusuario
Creá múltiples cuentas independientes, cada una con sus propias suscripciones a feeds, etiquetas, filtros y preferencias de lectura.
API de Cliente Móvil
La API integrada permite que clientes móviles populares como FeedMe, Fluent Reader y Reeder se conecten y sincronicen tu progreso de lectura en todos tus dispositivos.
Filtros y Etiquetas
Etiquetá, destacá u ocultá artículos automáticamente según las reglas que definas — mantené tu lista de lectura enfocada en lo que importa.
Importación y exportación de OPML
Importá tus suscripciones existentes desde cualquier otro lector de RSS vía OPML y exportalas con la misma facilidad cuando necesites migrar.
¿Por qué ejecutar Tiny Tiny RSS en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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