Tiny Tiny RSS es un agregador de feeds RSS y Atom de código abierto y autoalojado que te permite seguir sitios web, blogs y fuentes de noticias desde una única interfaz web privada. Busca actualizaciones continuamente en segundo plano para que tus feeds estén siempre al día, y ofrece una interfaz flexible con atajos de teclado, búsqueda de texto completo, etiquetas, filtros e importación/exportación OPML.

Soporta múltiples cuentas de usuario, cada una con suscripciones de feeds y preferencias independientes. Una API integrada permite que clientes móviles como FeedMe y Fluent Reader se conecten y sincronicen el progreso de lectura. Alojarlo en tu VPS mantiene tu historial de lectura y tus suscripciones privados; ningún servicio de terceros ve lo que leés.