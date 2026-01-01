Neo4j es la base de datos de grafos más implementada del mundo, que almacena datos como nodos y relaciones en lugar de filas y tablas. Este modelo de grafos nativo la hace excepcionalmente rápida al recorrer conexiones —ya sea que estés encontrando el camino más corto entre dos personas, detectando redes de fraude o generando recomendaciones de productos— sin las costosas uniones que ralentizan las bases de datos relacionales en problemas de datos conectados.

Alojar Neo4j en tu propio VPS te da control total sobre tu modelo de datos, configuración de memoria y permisos de acceso. Evitás los costos de la nube por consulta mientras mantenés datos de relaciones sensibles —como redes de usuarios, grafos de transacciones y jerarquías organizacionales— completamente en una infraestructura que vos controlás.