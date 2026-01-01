Implementá Neo4j con instalación en un clic.
La base de datos de grafos de código abierto líder en el mundo, diseñada para almacenar y consultar datos profundamente conectados a escala.
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Lo que podés crear con Neo4j
Neo4j es la base de datos de grafos más implementada del mundo, que almacena datos como nodos y relaciones en lugar de filas y tablas. Este modelo de grafos nativo la hace excepcionalmente rápida al recorrer conexiones —ya sea que estés encontrando el camino más corto entre dos personas, detectando redes de fraude o generando recomendaciones de productos— sin las costosas uniones que ralentizan las bases de datos relacionales en problemas de datos conectados.
Alojar Neo4j en tu propio VPS te da control total sobre tu modelo de datos, configuración de memoria y permisos de acceso. Evitás los costos de la nube por consulta mientras mantenés datos de relaciones sensibles —como redes de usuarios, grafos de transacciones y jerarquías organizacionales— completamente en una infraestructura que vos controlás.
Funciones principales de Neo4j
Almacenamiento nativo de grafos
Los datos se almacenan físicamente como nodos y relaciones, por lo que los recorridos de grafos se ejecutan en tiempo constante independientemente del tamaño total del conjunto de datos, algo que las bases de datos relacionales no pueden igualar.
Lenguaje de Consulta Cypher
Cypher es un lenguaje de consulta expresivo, de coincidencia de patrones, diseñado específicamente para grafos, que te permite describir consultas de relaciones complejas en una sintaxis legible y similar a SQL.
UI del navegador integrada
Neo4j Browser ofrece una interfaz visual interactiva para escribir consultas, explorar tu grafo y renderizar los resultados como diagramas interactivos de nodos y relaciones.
Transacciones ACID
El cumplimiento total de ACID garantiza la consistencia y durabilidad de los datos, lo que hace que Neo4j sea adecuado para cargas de trabajo de producción donde la corrección no es negociable.
REST y Bolt APIs
El protocolo binario Bolt y la API REST HTTP permiten que cualquier aplicación se conecte a Neo4j utilizando los controladores oficiales disponibles para Python, Java, JavaScript, Go, .NET y más.
Algoritmos de grafos
La biblioteca Graph Data Science ofrece más de 65 algoritmos —PageRank, detección de comunidades, búsqueda de rutas— que se ejecutan directamente en su grafo sin exportar datos.
¿Por qué ejecutar Neo4j en Hostinger?
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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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