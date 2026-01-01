Implementá Matrix Synapse con instalación en un clic.
Servidor de chat descentralizado y cifrado de extremo a extremo para comunicación segura en tiempo real con soporte completo de federación.
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Lo que podés crear con Matrix Synapse
Matrix Synapse es el homeserver de referencia para el protocolo de comunicación abierto Matrix, que permite mensajería en tiempo real, llamadas de voz y video, intercambio de archivos y cifrado de extremo a extremo a través de una red federada de servidores. Con la confianza de gobiernos, universidades y empresas de todo el mundo, Synapse permite que tus usuarios se comuniquen de forma segura mientras mantienen todos los datos en tu propia infraestructura.
La federación permite que tu servidor se conecte sin problemas con otros servidores Matrix, para que tus usuarios puedan comunicarse con cualquier persona en la red global de Matrix. Con puentes a Slack, Discord, IRC y Telegram, Synapse se integra en los flujos de trabajo de comunicación existentes sin obligar a todos a usar una única plataforma.
Funciones principales de Matrix Synapse
Cifrado de extremo a extremo
Todos los mensajes privados y los chats grupales están cifrados por defecto, asegurando que los datos permanezcan privados incluso para los administradores del servidor.
Soporte de federación
Comunicate con usuarios en cualquier servidor Matrix del mundo a través de una federación fluida entre servidores.
Puentes de plataforma
Conectate a Slack, Discord, IRC, Telegram y otras plataformas a través de puentes de protocolo.
Ambientes y espacios
Organizá conversaciones con salas, espacios, hilos, reacciones y edición de mensajes para una comunicación estructurada.
Llamadas de voz y video
Realizá llamadas de voz y video VoIP directamente dentro de los clientes de Matrix sin servicios externos.
Integración de SSO
Autenticar usuarios a través de proveedores OIDC, SAML y CAS para el inicio de sesión único empresarial.
¿Por qué ejecutar Matrix Synapse en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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