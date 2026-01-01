Matrix Synapse es el homeserver de referencia para el protocolo de comunicación abierto Matrix, que permite mensajería en tiempo real, llamadas de voz y video, intercambio de archivos y cifrado de extremo a extremo a través de una red federada de servidores. Con la confianza de gobiernos, universidades y empresas de todo el mundo, Synapse permite que tus usuarios se comuniquen de forma segura mientras mantienen todos los datos en tu propia infraestructura.

La federación permite que tu servidor se conecte sin problemas con otros servidores Matrix, para que tus usuarios puedan comunicarse con cualquier persona en la red global de Matrix. Con puentes a Slack, Discord, IRC y Telegram, Synapse se integra en los flujos de trabajo de comunicación existentes sin obligar a todos a usar una única plataforma.