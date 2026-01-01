Implementá Hister con una instalación de un clic.
Motor de búsqueda personal que opera localmente y que indexa a texto completo tu historial de navegación y base de conocimiento.
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Lo que podés crear con Hister
Hister es un motor de búsqueda de código abierto que indexa automáticamente el texto completo de los sitios web que visitás, convirtiendo tu historial de navegación en una base de conocimiento privada y con capacidad de búsqueda. En lugar de desplazarte por una lista de historial cronológico o depender de motores de búsqueda remotos que perfilan cada consulta, Hister te permite encontrar cualquier página que ya hayas leído usando su contenido, no solo su título o URL.
Alojar Hister por tu cuenta mantiene tus datos de navegación, contenido indexado y consultas de búsqueda completamente en tu VPS. La misma instancia puede rastrear sitios adicionales, indexar archivos locales, exponer un punto final MCP a agentes de IA y servir a múltiples usuarios, todo sin enviar una sola consulta a un servicio de terceros.
Funciones principales de Hister
Índice de historial de texto completo
Indexa automáticamente el contenido real de las páginas que visitás para que puedas buscar por lo que estaba escrito, no solo por la URL o el título.
Potente lenguaje de consulta
Filtrar por dominio, rango de fechas, idioma, etiquetas y expresiones de texto completo usando una sintaxis de consulta dedicada diseñada para la precisión.
Indexación de archivos locales
Apuntá Hister a directorios en tu VPS para indexar notas, documentos y bases de conocimiento junto con tu historial de navegación.
Rastreador integrado
Extender el índice rastreando sitios externos con un rastreador HTTP tradicional o un navegador sin interfaz gráfica para páginas con mucho JavaScript.
Soporte multiusuario
Alojar una instancia compartida para un equipo o una comunidad local con índices por usuario y autenticación basada en OAuth.
Integración de IA y MCP
Habilitar la búsqueda semántica opcional y exponer los resultados a agentes de IA a través de un endpoint del Protocolo de Contexto del Modelo.
¿Por qué ejecutar Hister en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
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