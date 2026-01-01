Implementá Excalidraw en un clic.
Pizarra virtual de código abierto para crear diagramas dibujados a mano, wireframes y bocetos colaborativos.
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Lo que podés crear con Excalidraw
Excalidraw es una pizarra virtual elegante que transforma la creación de diagramas técnicos en una experiencia creativa y con estilo de dibujo a mano. A diferencia de las herramientas de diagramación rígidas y formales, Excalidraw adopta la estética orgánica y de boceto de las sesiones de lluvia de ideas en pizarra, a la vez que brinda la comodidad digital y colaboración en tiempo real con cifrado de extremo a extremo para sesiones seguras en equipo.
Autoalojar Excalidraw en tu propio VPS le brinda a tu equipo una herramienta de pizarra privada y siempre disponible donde tus diagramas, bocetos de arquitectura y sesiones de lluvia de ideas se mantienen completamente dentro de tu infraestructura — sin preocupaciones por la privacidad de los datos, sin costos de suscripción y sin dependencia de servicios externos.
Funciones principales de Excalidraw
Estética dibujada a mano
Renderiza diagramas con un estilo orgánico y bocetado que reduce la barrera para crear elementos visuales y hace que las ideas complejas se sientan más accesibles.
Colaboración en tiempo real
Múltiples usuarios pueden bocetar en el mismo lienzo simultáneamente con cifrado de extremo a extremo, manteniendo las sesiones privadas y seguras.
Lienzo Infinito
El espacio de dibujo ilimitado permite a los equipos expandir diagramas libremente sin reestructurar — ideal para diagramas de arquitectura grandes y sesiones de lluvia de ideas.
Exportación Flexible
Exportá diagramas como PNG, SVG o enlaces compartibles, lo que facilita la inserción de elementos visuales en documentación, presentaciones y herramientas de diseño.
PWA lista para usar sin conexión
Funciona como una Aplicación Web Progresiva con almacenamiento local-first, por lo que los diagramas permanecen accesibles incluso sin una conexión a internet activa.
¿Por qué ejecutar Excalidraw en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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