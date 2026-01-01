Excalidraw es una pizarra virtual elegante que transforma la creación de diagramas técnicos en una experiencia creativa y con estilo de dibujo a mano. A diferencia de las herramientas de diagramación rígidas y formales, Excalidraw adopta la estética orgánica y de boceto de las sesiones de lluvia de ideas en pizarra, a la vez que brinda la comodidad digital y colaboración en tiempo real con cifrado de extremo a extremo para sesiones seguras en equipo.

Autoalojar Excalidraw en tu propio VPS le brinda a tu equipo una herramienta de pizarra privada y siempre disponible donde tus diagramas, bocetos de arquitectura y sesiones de lluvia de ideas se mantienen completamente dentro de tu infraestructura — sin preocupaciones por la privacidad de los datos, sin costos de suscripción y sin dependencia de servicios externos.