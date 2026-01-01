Implementá Hoppscotch en 1 clic.
Plataforma de código abierto para desarrollo de API compatible con REST, GraphQL, WebSocket y colaboración en equipo en tiempo real.
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Lo que podés crear con Hoppscotch
Hoppscotch es una plataforma moderna y liviana para el desarrollo y prueba de APIs que cubre el ciclo de vida completo de las APIs — desde la creación y prueba de solicitudes hasta la documentación y el intercambio de colecciones con tu equipo. Soporta REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events y WebRTC en una única interfaz, con variables de entorno, scripts de pre-solicitud y opciones avanzadas de autenticación, incluyendo OAuth 2.0.
Autoalojar Hoppscotch en tu propio VPS mantiene todas las claves de API, cargas útiles de solicitudes y datos del espacio de trabajo del equipo completamente en tu infraestructura, eliminando las preocupaciones de privacidad de datos de los clientes de API basados en la nube, a la vez que elimina los costos de suscripción por usuario a medida que tu equipo crece.
Funciones principales de Hoppscotch
Pruebas Multiprotocolo
Pruebe las conexiones REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events y WebRTC desde una única interfaz unificada.
Espacios de trabajo en equipo
Share collections and collaborate in real-time with teammates across shared workspaces without leaving your private infrastructure.
Autenticación Avanzada
El soporte integrado para OAuth 2.0, tokens Bearer, Autenticación Básica y claves de API cubre prácticamente todos los esquemas de autenticación.
Variables de entorno
Cambiar entre entornos de desarrollo, staging y producción al instante sin editar los parámetros de solicitud manualmente.
Gestión de Colecciones
Organice las solicitudes en colecciones versionadas con soporte de importación y exportación para formatos Postman y OpenAPI.
¿Por qué ejecutar Hoppscotch en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
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