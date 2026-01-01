Implementá ShipShipShip con instalación en un clic.
Plataforma liviana de registro de cambios y hoja de ruta autohospedada, con votación de la comunidad, reacciones con emojis y automatización de newsletters.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con ShipShipShip
ShipShipShip es una aplicación de código abierto para registro de cambios y hoja de ruta que ayuda a los equipos de producto a compartir actualizaciones y recopilar comentarios de la comunidad en un solo lugar. Desarrollada con SvelteKit y Go, combina un registro de cambios público pulido con un tablero de administración estilo kanban donde cada lanzamiento, corrección e idea futura convive con los votos y reacciones que obtuvo.
Alojar ShipShipShip en tu propio VPS mantiene las listas de suscriptores, las credenciales SMTP y los datos de comentarios bajo tu propio control, elimina los precios por asiento de las alternativas alojadas y te permite personalizar la página pública a través de temas instalables que coincidan con tu producto.
Funciones principales de ShipShipShip
Votación de la Comunidad
Los visitantes votan las características propuestas para que el equipo pueda priorizar la hoja de ruta según la demanda real en lugar de suposiciones internas.
Reacciones de Emoji
Ocho tipos de reacción permiten a los lectores reaccionar a cada entrada, brindando una señal sutil sin obligarlos a pasar por un flujo de registro.
Hoja de ruta Kanban
Un tablero de arrastrar y soltar con estados personalizables mantiene visible para todo el equipo cada elemento propuesto, en progreso y entregado.
Automatización de Boletines
Los newsletters respaldados por SMTP se disparan automáticamente cuando una entrada cambia de estado, para que los suscriptores se enteren de los lanzamientos sin envíos manuales.
Plantillas instalables
El sistema de temas basado en manifiestos separa el panel de administración del registro de cambios público para que puedas igualar la identidad de marca de tu producto a la perfección.
API RESTful
La API REST completa para eventos, reacciones, votos y suscriptores de newsletters facilita la integración con herramientas de CI/CD o de marketing.
¿Por qué ejecutar ShipShipShip en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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