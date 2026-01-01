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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Acceso rápido a logs del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con ShipShipShip

ShipShipShip es una aplicación de código abierto para registro de cambios y hoja de ruta que ayuda a los equipos de producto a compartir actualizaciones y recopilar comentarios de la comunidad en un solo lugar. Desarrollada con SvelteKit y Go, combina un registro de cambios público pulido con un tablero de administración estilo kanban donde cada lanzamiento, corrección e idea futura convive con los votos y reacciones que obtuvo.

Alojar ShipShipShip en tu propio VPS mantiene las listas de suscriptores, las credenciales SMTP y los datos de comentarios bajo tu propio control, elimina los precios por asiento de las alternativas alojadas y te permite personalizar la página pública a través de temas instalables que coincidan con tu producto.

Empeza
Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de ShipShipShip

Votación de la Comunidad

Los visitantes votan las características propuestas para que el equipo pueda priorizar la hoja de ruta según la demanda real en lugar de suposiciones internas.

Reacciones de Emoji

Ocho tipos de reacción permiten a los lectores reaccionar a cada entrada, brindando una señal sutil sin obligarlos a pasar por un flujo de registro.

Hoja de ruta Kanban

Un tablero de arrastrar y soltar con estados personalizables mantiene visible para todo el equipo cada elemento propuesto, en progreso y entregado.

Automatización de Boletines

Los newsletters respaldados por SMTP se disparan automáticamente cuando una entrada cambia de estado, para que los suscriptores se enteren de los lanzamientos sin envíos manuales.

Plantillas instalables

El sistema de temas basado en manifiestos separa el panel de administración del registro de cambios público para que puedas igualar la identidad de marca de tu producto a la perfección.

API RESTful

La API REST completa para eventos, reacciones, votos y suscriptores de newsletters facilita la integración con herramientas de CI/CD o de marketing.

¿Por qué ejecutar ShipShipShip en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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