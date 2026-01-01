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Lo que podés crear con Fusion RSS

Fusion es un lector RSS minimalista de código abierto escrito en Go que se enfoca en un flujo de trabajo de lectura rápido y sin distracciones. Analiza feeds RSS y Atom, auto-descubre feeds de URLs de sitios web y organiza las suscripciones en grupos mientras rastrea el estado de no leídos, los marcadores y la búsqueda de texto completo en toda tu biblioteca.

Alojar Fusion en tu propio VPS mantiene tu lista de suscripciones y tu historial de lectura fuera de servicios de terceros, y su compatibilidad con la API de Fever permite que clientes móviles nativos como Reeder, Unread y FeedMe se sincronicen con tu propia instancia en lugar de un agregador en la nube.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Fusion RSS

Soporte de Fever API

Sincronizá artículos con clientes nativos de iOS, Android y de escritorio como Reeder, Unread y FeedMe a través de la API compatible con Fever integrada.

Lector controlado por teclado

Los atajos al estilo Google Reader te permiten clasificar cientos de artículos por sesión sin soltar el teclado.

Auto-descubrimiento de feeds

Pegá cualquier URL de sitio web y Fusion localiza automáticamente el feed RSS o Atom, con organización por grupos para listas de suscripción ordenadas.

PWA Responsiva

La aplicación web progresiva instalable brinda una experiencia de lectura con sensación nativa en teléfonos, tablets y navegadores de escritorio.

Inicio de sesión único de OIDC

La integración opcional de OpenID Connect te permite autenticarte contra Keycloak, Authelia o cualquier proveedor de identidad compatible.

Sin exceso de IA

Omite deliberadamente las funciones de resumen y recomendación de IA para mantener al lector concentrado, sin sobrecargas y predecible.

¿Por qué ejecutar Fusion RSS en Hostinger?

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