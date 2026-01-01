Fusion es un lector RSS minimalista de código abierto escrito en Go que se enfoca en un flujo de trabajo de lectura rápido y sin distracciones. Analiza feeds RSS y Atom, auto-descubre feeds de URLs de sitios web y organiza las suscripciones en grupos mientras rastrea el estado de no leídos, los marcadores y la búsqueda de texto completo en toda tu biblioteca.

Alojar Fusion en tu propio VPS mantiene tu lista de suscripciones y tu historial de lectura fuera de servicios de terceros, y su compatibilidad con la API de Fever permite que clientes móviles nativos como Reeder, Unread y FeedMe se sincronicen con tu propia instancia en lugar de un agregador en la nube.