Implementá Fusion RSS en un solo clic.
Lector de RSS liviano y autoalojado con una UI web limpia, atajos de teclado y compatibilidad con la API de Fever.
Elegí un plan VPS para Fusion RSS
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Fusion RSS
Fusion es un lector RSS minimalista de código abierto escrito en Go que se enfoca en un flujo de trabajo de lectura rápido y sin distracciones. Analiza feeds RSS y Atom, auto-descubre feeds de URLs de sitios web y organiza las suscripciones en grupos mientras rastrea el estado de no leídos, los marcadores y la búsqueda de texto completo en toda tu biblioteca.
Alojar Fusion en tu propio VPS mantiene tu lista de suscripciones y tu historial de lectura fuera de servicios de terceros, y su compatibilidad con la API de Fever permite que clientes móviles nativos como Reeder, Unread y FeedMe se sincronicen con tu propia instancia en lugar de un agregador en la nube.
Funciones principales de Fusion RSS
Soporte de Fever API
Sincronizá artículos con clientes nativos de iOS, Android y de escritorio como Reeder, Unread y FeedMe a través de la API compatible con Fever integrada.
Lector controlado por teclado
Los atajos al estilo Google Reader te permiten clasificar cientos de artículos por sesión sin soltar el teclado.
Auto-descubrimiento de feeds
Pegá cualquier URL de sitio web y Fusion localiza automáticamente el feed RSS o Atom, con organización por grupos para listas de suscripción ordenadas.
PWA Responsiva
La aplicación web progresiva instalable brinda una experiencia de lectura con sensación nativa en teléfonos, tablets y navegadores de escritorio.
Inicio de sesión único de OIDC
La integración opcional de OpenID Connect te permite autenticarte contra Keycloak, Authelia o cualquier proveedor de identidad compatible.
Sin exceso de IA
Omite deliberadamente las funciones de resumen y recomendación de IA para mantener al lector concentrado, sin sobrecargas y predecible.
¿Por qué ejecutar Fusion RSS en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
Explorá más aplicaciones para implementar
Anki Sync Server Enhanced
Servidor autoalojado de sincronización de Anki con soporte multiusuario, respaldos y panel web