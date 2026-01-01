Implementá Twingate Connector con instalación en un clic.
Conector de acceso a la red de confianza cero que asegura el acceso a recursos privados sin exponer puertos ni gestionar VPNs.
Elegí un plan VPS para Twingate Connector
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Twingate Connector
Twingate Connector es el componente local de la plataforma de acceso a la red de confianza cero (ZTNA) de Twingate. Se ejecuta en su VPS y establece túneles cifrados de solo salida al relé en la nube de Twingate, sin reglas de firewall de entrada, sin puertos abiertos y sin necesidad de configuración de cliente VPN para su equipo.
Alojar el conector en un VPS lo ubica cerca de sus recursos privados, lo que permite un control de acceso basado en identidad a nivel de recurso. Solo los usuarios autenticados y autorizados en dispositivos aprobados pueden acceder a los servicios protegidos, reemplazando la expansión tradicional de VPN con políticas de acceso por aplicación.
Funciones principales de Twingate Connector
Sin puertos de entrada abiertos
El conector utiliza conexiones solo de salida, por lo que su VPS nunca necesita reglas de firewall de entrada que expongan el perímetro de su red.
Acceso basado en identidad
Las decisiones de acceso se aplican por recurso y por usuario, reemplazando el acceso VPN amplio a nivel de red con políticas de granularidad fina.
Confianza del dispositivo
Requerir verificaciones de estado del dispositivo antes de otorgar acceso, asegurando que solo los dispositivos gestionados y conformes puedan acceder a los recursos protegidos.
Despliegue simple
Implementá en minutos con solo un nombre de red y un token de acceso — sin configuraciones complejas de servidor VPN ni gestión de PKI.
¿Por qué ejecutar Twingate Connector en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.