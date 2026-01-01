Twingate Connector es el componente local de la plataforma de acceso a la red de confianza cero (ZTNA) de Twingate. Se ejecuta en su VPS y establece túneles cifrados de solo salida al relé en la nube de Twingate, sin reglas de firewall de entrada, sin puertos abiertos y sin necesidad de configuración de cliente VPN para su equipo.

Alojar el conector en un VPS lo ubica cerca de sus recursos privados, lo que permite un control de acceso basado en identidad a nivel de recurso. Solo los usuarios autenticados y autorizados en dispositivos aprobados pueden acceder a los servicios protegidos, reemplazando la expansión tradicional de VPN con políticas de acceso por aplicación.