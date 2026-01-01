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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Podés pagar en hasta 12 cuotas

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Lo que podés crear con Netdata

Netdata es una plataforma de monitoreo de infraestructura de código abierto y en tiempo real que recopila miles de métricas por segundo de tus servidores, contenedores, aplicaciones y servicios en la nube. A diferencia de las pilas de monitoreo tradicionales que requieren capas separadas de recolección, almacenamiento y visualización de datos, Netdata agrupa las tres en un único agente liviano, entregando paneles en vivo a los pocos segundos de la implementación, sin necesidad de configuración manual para los servicios comunes.

Con más de 78.000 estrellas en GitHub y 500 millones de descargas en Docker, Netdata es una de las soluciones de monitoreo autoalojadas más adoptadas. Ejecutarlo en tu propio VPS mantiene todas las métricas de infraestructura privadas dentro de tu red, con control total sobre las políticas de retención, las reglas de alerta y el acceso al panel.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Netdata

Granularidad métrica de 1 segundo

Captura picos de CPU, presión de memoria y ráfagas de latencia que los intervalos de sondeo de 10 o 60 segundos pasan completamente por alto.

Más de 800 integraciones autodetectadas

Descubre y monitorea automáticamente bases de datos, servidores web, colas de mensajes y servicios en la nube que se ejecutan en el host — sin necesidad de archivos de configuración.

Detección de anomalías impulsada por ML

Entrena un modelo de anomalías por métrica y detecta patrones inusuales antes de que causen interrupciones, sin ajuste manual de umbrales.

Monitoreo de contenedores Docker

Descubre todos los contenedores en ejecución a través del socket de Docker y monitorea el uso de CPU, memoria, E/S de red y disco por contenedor.

Biblioteca de alertas preconfigurada

Incluye cientos de alertas probadas en batalla que cubren el sistema operativo, bases de datos y métricas de aplicaciones — activas inmediatamente después de la implementación.

¿Por qué ejecutar Netdata en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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