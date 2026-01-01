Implementá Netdata con instalación en 1 clic.
Monitoreo de infraestructura en tiempo real con granularidad de 1 segundo, más de 800 integraciones y cero configuración requerida.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Netdata
Netdata es una plataforma de monitoreo de infraestructura de código abierto y en tiempo real que recopila miles de métricas por segundo de tus servidores, contenedores, aplicaciones y servicios en la nube. A diferencia de las pilas de monitoreo tradicionales que requieren capas separadas de recolección, almacenamiento y visualización de datos, Netdata agrupa las tres en un único agente liviano, entregando paneles en vivo a los pocos segundos de la implementación, sin necesidad de configuración manual para los servicios comunes.
Con más de 78.000 estrellas en GitHub y 500 millones de descargas en Docker, Netdata es una de las soluciones de monitoreo autoalojadas más adoptadas. Ejecutarlo en tu propio VPS mantiene todas las métricas de infraestructura privadas dentro de tu red, con control total sobre las políticas de retención, las reglas de alerta y el acceso al panel.
Funciones principales de Netdata
Granularidad métrica de 1 segundo
Captura picos de CPU, presión de memoria y ráfagas de latencia que los intervalos de sondeo de 10 o 60 segundos pasan completamente por alto.
Más de 800 integraciones autodetectadas
Descubre y monitorea automáticamente bases de datos, servidores web, colas de mensajes y servicios en la nube que se ejecutan en el host — sin necesidad de archivos de configuración.
Detección de anomalías impulsada por ML
Entrena un modelo de anomalías por métrica y detecta patrones inusuales antes de que causen interrupciones, sin ajuste manual de umbrales.
Monitoreo de contenedores Docker
Descubre todos los contenedores en ejecución a través del socket de Docker y monitorea el uso de CPU, memoria, E/S de red y disco por contenedor.
Biblioteca de alertas preconfigurada
Incluye cientos de alertas probadas en batalla que cubren el sistema operativo, bases de datos y métricas de aplicaciones — activas inmediatamente después de la implementación.
¿Por qué ejecutar Netdata en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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