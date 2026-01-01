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Lo que podés crear con agentmemory

agentmemory es una memoria persistente de código abierto para agentes de codificación de IA y cualquier cliente compatible con MCP. Captura silenciosamente lo que tu agente hace en cada sesión, lo comprime en memoria buscable e inyecta el contexto adecuado en la siguiente sesión para que dejes de re-explicar tu arquitectura, re-descubrir los mismos errores y re-enseñar las mismas preferencias.

Construido sobre el motor iii con una pipeline de consolidación de 4 niveles y búsqueda híbrida BM25, vectorial y de grafos, agentmemory alcanza una precisión de recuperación del 95.2% en el benchmark LongMemEval-S, mientras reduce los tokens de contexto en aproximadamente un 92%. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene las transcripciones de sesión, las memorias y el historial de reproducción en una infraestructura que controlás, sin nube de proveedor ni medición por agente.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de agentmemory

Búsqueda híbrida

Combina la recuperación por palabra clave BM25, vector denso y grafo de conocimiento a través de la fusión RRF, para que los agentes encuentren recuerdos relevantes, ya sea que recuerdes la frase exacta o solo el concepto.

Captura automática

Doce ganchos para Claude Code y seis para Codex CLI registran las indicaciones, las llamadas a herramientas y los resultados sin necesidad de guardar manualmente — los recuerdos se acumulan simplemente al trabajar como de costumbre.

Compatible con todos los agentes

Un servidor habla MCP, REST y stdio, por lo que Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider y cualquier cliente MCP comparten el mismo pool de memoria.

Reproducción de sesiones

Cada sesión grabada se puede reproducir en el visor integrado con controles de reproducción, pausa, velocidad, y atajos de teclado para depurar exactamente qué hizo el agente y por qué.

Ciclo de vida de 4 niveles

Un pipeline de consolidación envejece las observaciones desde niveles de corto plazo a niveles de largo plazo, aplica decaimiento y olvida automáticamente las memorias obsoletas para que el índice se mantenga pequeño y la recuperación se mantenga precisa.

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