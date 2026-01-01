Implementá agentmemory en una instalación con un clic.
Servidor de memoria persistente de código abierto para agentes de codificación de IA — captura, comprime y recupera contexto de forma silenciosa en cada sesión.
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Lo que podés crear con agentmemory
agentmemory es una memoria persistente de código abierto para agentes de codificación de IA y cualquier cliente compatible con MCP. Captura silenciosamente lo que tu agente hace en cada sesión, lo comprime en memoria buscable e inyecta el contexto adecuado en la siguiente sesión para que dejes de re-explicar tu arquitectura, re-descubrir los mismos errores y re-enseñar las mismas preferencias.
Construido sobre el motor iii con una pipeline de consolidación de 4 niveles y búsqueda híbrida BM25, vectorial y de grafos, agentmemory alcanza una precisión de recuperación del 95.2% en el benchmark LongMemEval-S, mientras reduce los tokens de contexto en aproximadamente un 92%. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene las transcripciones de sesión, las memorias y el historial de reproducción en una infraestructura que controlás, sin nube de proveedor ni medición por agente.
Funciones principales de agentmemory
Búsqueda híbrida
Combina la recuperación por palabra clave BM25, vector denso y grafo de conocimiento a través de la fusión RRF, para que los agentes encuentren recuerdos relevantes, ya sea que recuerdes la frase exacta o solo el concepto.
Captura automática
Doce ganchos para Claude Code y seis para Codex CLI registran las indicaciones, las llamadas a herramientas y los resultados sin necesidad de guardar manualmente — los recuerdos se acumulan simplemente al trabajar como de costumbre.
Compatible con todos los agentes
Un servidor habla MCP, REST y stdio, por lo que Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider y cualquier cliente MCP comparten el mismo pool de memoria.
Reproducción de sesiones
Cada sesión grabada se puede reproducir en el visor integrado con controles de reproducción, pausa, velocidad, y atajos de teclado para depurar exactamente qué hizo el agente y por qué.
Ciclo de vida de 4 niveles
Un pipeline de consolidación envejece las observaciones desde niveles de corto plazo a niveles de largo plazo, aplica decaimiento y olvida automáticamente las memorias obsoletas para que el índice se mantenga pequeño y la recuperación se mantenga precisa.
¿Por qué ejecutar agentmemory en Hostinger?
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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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