Implementá phpMyAdmin con una instalación en un clic.
Herramienta de administración basada en web para gestionar bases de datos MySQL y MariaDB a través de una interfaz gráfica intuitiva.
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Lo que podés crear con phpMyAdmin
phpMyAdmin es la herramienta de administración web más utilizada para bases de datos MySQL y MariaDB, en la que confían millones de desarrolladores y administradores de bases de datos desde hace más de dos décadas. Ofrece una interfaz gráfica completa para explorar datos, ejecutar consultas SQL, gestionar tablas e índices, manejar privilegios de usuario e importar o exportar datos — todo sin acceso por línea de comandos.
Este deploy se ejecuta en modo de servidor arbitrario, lo que te permite conectarte a cualquier instancia de MySQL o MariaDB ingresando sus credenciales al iniciar sesión. Alojar phpMyAdmin en tu propio VPS mantiene el tráfico de la base de datos dentro de tu red y brinda acceso siempre disponible y seguro mediante HTTPS.
Funciones principales de phpMyAdmin
Gestión visual de bases de datos
Navegue, busque, edite y elimine registros en bases de datos y tablas a través de una interfaz web intuitiva.
Editor de consultas SQL
Ejecutar consultas con resaltado de sintaxis, autocompletado y un constructor visual de consultas para operaciones complejas.
Importación y exportación
Mueva datos de entrada y salida usando SQL, CSV, XML, JSON y otros formatos populares con opciones configurables.
Gestión de privilegios de usuario
Crear y administrar cuentas de usuario de base de datos con controles de permisos granulares en todos los servidores MySQL.
Soporte multiservidor
Conectá a diferentes instancias de MySQL y MariaDB desde una única implementación de phpMyAdmin usando el modo de servidor arbitrario.
Monitoreo de servidores
Ver estadísticas de bases de datos y tablas, monitorear las métricas de estado del servidor y el rendimiento en tiempo real.
¿Por qué ejecutar phpMyAdmin en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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