phpMyAdmin es la herramienta de administración web más utilizada para bases de datos MySQL y MariaDB, en la que confían millones de desarrolladores y administradores de bases de datos desde hace más de dos décadas. Ofrece una interfaz gráfica completa para explorar datos, ejecutar consultas SQL, gestionar tablas e índices, manejar privilegios de usuario e importar o exportar datos — todo sin acceso por línea de comandos.

Este deploy se ejecuta en modo de servidor arbitrario, lo que te permite conectarte a cualquier instancia de MySQL o MariaDB ingresando sus credenciales al iniciar sesión. Alojar phpMyAdmin en tu propio VPS mantiene el tráfico de la base de datos dentro de tu red y brinda acceso siempre disponible y seguro mediante HTTPS.