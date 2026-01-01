Instalá Notifiarr con un solo clic.
Cliente unificado para Notifiarr.com que conecta tu pila de medios con potentes flujos de trabajo de notificación y automatización.
Elegí un plan VPS para Notifiarr
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Notifiarr
Notifiarr es un cliente autoalojado para el servicio Notifiarr.com, que permite una profunda integración entre tu pila de automatización de medios —incluyendo Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr y Plex— y un sistema de notificación centralizado. Actúa como el puente entre tus servicios locales y Notifiarr.com, retransmitiendo eventos, activando flujos de trabajo personalizados y entregando alertas en tiempo real a Discord, Slack y otras plataformas.
Al ejecutar el cliente de Notifiarr en tu propio VPS, mantenés el control total sobre las integraciones de tu pila de medios sin exponer servicios individuales a internet. Configurá todo a través de una interfaz web limpia, monitoreá el estado del sistema y dirigí las notificaciones exactamente donde las necesites.
Funciones principales de Notifiarr
Integración de la aplicación Starr
Conectá Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr y más para retransmitir eventos multimedia y activar notificaciones personalizadas automáticamente.
Notificaciones de Discord
Enviá notificaciones enriquecidas y personalizables a canales de Discord con ilustraciones multimedia, metadatos y botones de acción.
Monitoreo de la Salud del Sistema
Monitoree el espacio en disco, la CPU, la memoria y el estado de la unidad desde un único panel con alertas automatizadas.
Soporte para Plex y Tautulli
Recibí actualizaciones de lo que se está reproduciendo, eventos de reproducción y notificaciones de actividad del usuario directamente desde tu Plex Media Server.
Alertas Multiplataforma
Enrutá las notificaciones a Slack, Telegram, correo electrónico y otras plataformas, además de Discord, para una entrega flexible.
¿Por qué ejecutar Notifiarr en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
Explorá más aplicaciones para implementar
Atlas CMMS
CMMS autoalojado para órdenes de trabajo, mantenimiento preventivo y seguimiento de activos
BunkerM
Broker MQTT Mosquitto todo en uno con interfaz de usuario web, editor de ACL y monitoreo en vivo