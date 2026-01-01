Notifiarr es un cliente autoalojado para el servicio Notifiarr.com, que permite una profunda integración entre tu pila de automatización de medios —incluyendo Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr y Plex— y un sistema de notificación centralizado. Actúa como el puente entre tus servicios locales y Notifiarr.com, retransmitiendo eventos, activando flujos de trabajo personalizados y entregando alertas en tiempo real a Discord, Slack y otras plataformas.

Al ejecutar el cliente de Notifiarr en tu propio VPS, mantenés el control total sobre las integraciones de tu pila de medios sin exponer servicios individuales a internet. Configurá todo a través de una interfaz web limpia, monitoreá el estado del sistema y dirigí las notificaciones exactamente donde las necesites.