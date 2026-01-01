Kafbat Kafka UI es un panel web gratuito y de código abierto para operar clústeres de Apache Kafka. Como el sucesor impulsado por la comunidad de Provectus kafka-ui, ofrece una interfaz pulida para inspeccionar brokers, administrar temas, explorar mensajes y monitorear el retraso de los grupos de consumidores, todo sin herramientas de línea de comandos. El soporte multi-clúster le permite administrar cada entorno Kafka desde un único panel de control.

Alojar Kafbat Kafka UI en su propio VPS mantiene sus datos de mensajes y credenciales de clúster completamente dentro de su infraestructura. Esta plantilla incluye un broker Kafka de nodo único ejecutándose en modo KRaft (no se requiere ZooKeeper), lo que le proporciona una pila Kafka lista para producción que está lista en un solo clic.