Implementá Kafbat Kafka UI con instalación en un clic.
UI web de código abierto para gestionar y monitorear clústeres de Apache Kafka, sucesor del popular proyecto Provectus kafka-ui.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Kafbat Kafka UI
Kafbat Kafka UI es un panel web gratuito y de código abierto para operar clústeres de Apache Kafka. Como el sucesor impulsado por la comunidad de Provectus kafka-ui, ofrece una interfaz pulida para inspeccionar brokers, administrar temas, explorar mensajes y monitorear el retraso de los grupos de consumidores, todo sin herramientas de línea de comandos. El soporte multi-clúster le permite administrar cada entorno Kafka desde un único panel de control.
Alojar Kafbat Kafka UI en su propio VPS mantiene sus datos de mensajes y credenciales de clúster completamente dentro de su infraestructura. Esta plantilla incluye un broker Kafka de nodo único ejecutándose en modo KRaft (no se requiere ZooKeeper), lo que le proporciona una pila Kafka lista para producción que está lista en un solo clic.
Funciones principales de Kafbat Kafka UI
Gestión de Temas
Creá, configurá y eliminá temas con configuraciones de partición y replicación en tiempo real sin tocar la CLI de Kafka.
Navegador de Mensajes
Explorá mensajes de Kafka en formatos JSON, texto plano o Avro con filtrado basado en CEL para encontrar los registros exactos que necesitás.
Monitoreo de Grupos de Consumidores
Monitoreá los offsets de grupos de consumidores, las asignaciones de particiones y las métricas de latencia para detectar cuellos de botella en el procesamiento antes de que impacten en los sistemas posteriores.
Compatibilidad multi-cluster
Conectá múltiples clústeres de Kafka a un único panel de control y alterná entre ellos al instante para una visibilidad centralizada en todos los entornos.
Broker en Modo KRaft
El broker de Kafka incluido funciona en modo KRaft — sin dependencia de ZooKeeper — simplificando la implementación y reduciendo la huella operativa.
¿Por qué ejecutar Kafbat Kafka UI en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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