Instalación de Mobilizon en un clic.
Organizador de eventos federado y de código abierto para comunidades y movimientos que necesitan encuentros sin vigilancia.
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Lo que podés crear con Mobilizon
Mobilizon es una plataforma gratuita y federada para organizar eventos, creada por Framasoft y ahora administrada por la organización sin fines de lucro Kaihuri. Reemplaza a Facebook Events y Meetup con una red de instancias independientes que se interconectan a través del protocolo ActivityPub, brindando a organizadores, activistas y comunidades un lugar para publicar eventos y grupos sin someter a los asistentes a seguimiento de anuncios, recolección de datos o feeds algorítmicos.
Alojar Mobilizon en tu propio VPS significa que controlás quién se une a tu instancia, qué reglas de moderación se aplican y cuánto tiempo se retienen los datos de los eventos. Tu comunidad mantiene su calendario y lista de miembros incluso si una sola instancia —o una plataforma comercial entera— desaparece, porque la federación hace que la red sea resiliente por diseño.
Funciones principales de Mobilizon
Federación ActivityPub
Conectate con Mastodon, PeerTube y cualquier otra instancia de Mobilizon para que los asistentes sigan eventos y grupos a través del fediverso desde una única cuenta.
Grupos y discusiones
Gestioná grupos persistentes con publicaciones compartidas, recursos y hilos de discusión para que la organización continúe entre eventos, no solo el día del evento.
Privacidad por defecto
Sin rastreadores de terceros, sin publicidad y sin necesidad de correo electrónico para eventos públicos — los asistentes pueden confirmar su asistencia de forma anónima o con una identidad federada.
Perfiles de multi-identidad
Mantené identidades separadas para el activismo, el trabajo y los pasatiempos bajo una misma cuenta para que la vida personal se mantenga separada de la organización pública.
Mapas y geolocalización
La búsqueda de lugares y los mapas de eventos con tecnología de OpenStreetMap ayudan a las comunidades locales a encontrar reuniones cercanas sin enviar datos a proveedores de mapas comerciales.
Moderación autoalojada
Establecé reglas para toda la instancia, aprobá nuevas cuentas y bloqueá servidores hostiles — cada decisión de moderación se queda en tu VPS en lugar de una plataforma central.
¿Por qué ejecutar Mobilizon en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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