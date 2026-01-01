Implementá Mopidy con instalación de un solo clic.
Servidor de música Python extensible que transmite desde archivos locales, Spotify, SoundCloud, TuneIn y más a través de una única interfaz de navegador.
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Lo que podés crear con Mopidy
Mopidy es un servidor de música extensible escrito en Python que conecta docenas de fuentes de audio detrás de una única cola de reproducción. Con las extensiones correspondientes instaladas, puede reproducir archivos locales junto con Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcasts y radio por Internet, mientras los expone a través de las API de MPD, HTTP y JSON-RPC para que cualquier cliente MPD o interfaz web pueda manejar la misma biblioteca.
Esta plantilla agrupa Mopidy junto con la popular interfaz web Iris, brindándote una interfaz basada en navegador para explorar bibliotecas, crear colas y gestionar listas de reproducción desde cualquier dispositivo. Alojar Mopidy en un VPS mantiene tus fuentes de música agregadas detrás de un único punto final privado sin tarifas de suscripción por fuente, más allá de los proveedores originales que ya utilizás.
Funciones principales de Mopidy
Frontend web de Iris
La extensión Iris incluida ofrece una interfaz de usuario de navegador pulida para explorar fuentes, encolar pistas y gestionar listas de reproducción desde la computadora de escritorio o el celular.
Reproducción multifuente
Instalá extensiones para fusionar Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcasts y archivos locales en una única cola.
Soporte para protocolo MPD
Utiliza el protocolo Music Player Daemon en el puerto 6600 para que cualquier cliente MPD como ncmpcpp, M.A.L.P. o Cantata pueda controlar la reproducción.
Extensiones instalables con Pip
Agregue nuevas fuentes al momento del despliegue a través de la variable PIP_PACKAGES sin reconstruir la imagen o editar archivos de configuración.
API HTTP JSON-RPC
La API HTTP y WebSocket completa te permite crear controladores personalizados, asistentes de voz o disparadores de automatización del hogar alrededor del mismo motor.
Snapcast listo
La pipeline de audio predeterminada escribe en un FIFO de Snapcast para que puedas superponer una reproducción sincronizada multi-habitación cuando la necesites.
¿Por qué ejecutar Mopidy en Hostinger?
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Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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