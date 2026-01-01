bknd es un sistema de backend de código abierto que agrupa modelado de datos, autenticación, manejo de medios y primitivas de flujo de trabajo en un único servicio ligero con una interfaz de administración integrada. Construido sobre Estándares Web en lugar de un único entorno de ejecución, funciona en cualquier lugar, desde Node y Bun hasta Cloudflare Workers, Vercel y Deno Deploy, con acceso basado en adaptadores a SQLite, LibSQL o Postgres sin imponer abstracciones sobre tu controlador de base de datos.

Alojar bknd en tu propio VPS reemplaza plataformas BaaS con bloqueo de proveedor como Firebase o Supabase con un backend portátil que posees por completo. No hay tarifas por solicitud, ni límites de filas, ni precios sorpresa a medida que tu proyecto crece de prototipo a producción.