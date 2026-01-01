Implementá bknd en un solo clic.
Alternativa ligera a Firebase que agrupa base de datos, autenticación, medios e interfaz de administración en un único backend autoalojado.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con bknd
bknd es un sistema de backend de código abierto que agrupa modelado de datos, autenticación, manejo de medios y primitivas de flujo de trabajo en un único servicio ligero con una interfaz de administración integrada. Construido sobre Estándares Web en lugar de un único entorno de ejecución, funciona en cualquier lugar, desde Node y Bun hasta Cloudflare Workers, Vercel y Deno Deploy, con acceso basado en adaptadores a SQLite, LibSQL o Postgres sin imponer abstracciones sobre tu controlador de base de datos.
Alojar bknd en tu propio VPS reemplaza plataformas BaaS con bloqueo de proveedor como Firebase o Supabase con un backend portátil que posees por completo. No hay tarifas por solicitud, ni límites de filas, ni precios sorpresa a medida que tu proyecto crece de prototipo a producción.
Funciones principales de bknd
Modelado visual de datos
Definí entidades, campos y relaciones a través de la interfaz de administración y obtené endpoints REST instantáneos, además de un SDK de TypeScript tipado para cada colección.
Autenticación integrada
El inicio de sesión con email y contraseña, los tokens JWT, los roles y los permisos vienen incluidos de fábrica, reemplazando los servicios de identidad de terceros para la mayoría de las apps.
Manejo de medios integrado
Subí, almacená y serví archivos localmente o a través de proveedores compatibles con S3 como R2, Tigris y Minio sin tener que agregar una pila de almacenamiento separada.
Automatización de flujos de trabajo
Creá flujos de varios pasos que reaccionen a cambios en los datos, programen tareas y llamen a APIs externas directamente desde el mismo backend que potencia tu app.
Adaptadores de Framework
Los adaptadores para Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda y más te permiten integrar la misma instancia de bknd dentro de un proyecto front-end existente.
¿Por qué ejecutar bknd en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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