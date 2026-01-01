Implementá Pangolin Newt en una instalación de un clic.
Cliente de túnel WireGuard en espacio de usuario que expone de forma segura servicios privados a través de la plataforma de acceso remoto Pangolin.
Elegí un plan VPS para Pangolin Newt
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Pangolin Newt
Pangolin Newt es un cliente de túnel WireGuard totalmente en espacio de usuario y un proxy TCP/UDP diseñado para integrarse con la plataforma de acceso con reconocimiento de identidad de Pangolin. Al operar sin módulos de kernel ni privilegios elevados, Newt establece túneles cifrados a los nodos de salida de Pangolin y proporciona proxies locales para enrutar el tráfico de aplicaciones de forma segura.
Implementar Newt en tu VPS junto con tus servicios te brinda acceso remoto de confianza cero a recursos privados desde cualquier lugar, con acceso regido por las políticas basadas en identidad de Pangolin — sin necesidad de exposición de IP pública ni la sobrecarga de una VPN tradicional.
Funciones principales de Pangolin Newt
WireGuard en espacio de usuario
Se ejecuta completamente en el espacio de usuario sin módulos del kernel ni privilegios elevados, lo que lo hace seguro y sencillo de implementar en entornos contenerizados.
Acceso de Confianza Cero
El acceso a cada recurso está controlado por políticas de identidad de Pangolin, asegurando que solo usuarios autenticados y autorizados puedan acceder a servicios privados.
Proxy TCP/UDP Integrado
Actúa como gestor de túneles y proxy de aplicaciones, enrutando el tráfico para múltiples servicios a través de una única conexión WireGuard cifrada.
Gestión Automática de Túneles
Mantiene una conexión WebSocket persistente con el plano de control de Pangolin para que los túneles se restablezcan automáticamente después de interrupciones de red.
Soporte para Atravesamiento de NAT
Se conecta de forma confiable desde detrás de firewalls y redes restrictivas sin reenvío manual de puertos ni cambios en la configuración de tu red.
¿Por qué ejecutar Pangolin Newt en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
Explorá más aplicaciones para implementar
Atlas CMMS
CMMS autoalojado para órdenes de trabajo, mantenimiento preventivo y seguimiento de activos
BunkerM
Broker MQTT Mosquitto todo en uno con interfaz de usuario web, editor de ACL y monitoreo en vivo