Implementá NATS con instalación en un clic.
Sistema de mensajería nativo de la nube y de alto rendimiento con latencia de sub-milisegundos para microservicios, IoT y aplicaciones distribuidas.
Elegí un plan VPS para NATS
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con NATS
NATS es un sistema de mensajería liviano y de código abierto, diseñado para arquitecturas nativas de la nube. Ofrece mensajería de publicación-suscripción, solicitud-respuesta y grupos de cola en menos de un milisegundo, con una huella mínima: el binario del servidor pesa menos de 20 MB y no requiere dependencias externas. NATS maneja millones de mensajes por segundo, lo que lo convierte en uno de los brokers de mensajes más rápidos disponibles.
JetStream, la capa de persistencia integrada de NATS, añade streams duraderos, reenvío y entrega de una sola vez sin necesidad de un servicio de cola o base de datos separado. Alojar NATS en tu propio VPS te da control total sobre la localidad de los datos, elimina las tarifas de la nube por mensaje y ubica tu bus de mensajes lo más cerca posible de tus servicios para una latencia mínima.
Funciones principales de NATS
Mensajería Pub/Sub
Transmití mensajes a cualquier número de suscriptores al instante con enrutamiento basado en temas y suscripciones con comodines para una difusión flexible de mensajes.
Persistencia de JetStream
Persistí, reproducí y procesá mensajes con streams y consumidores duraderos — agregando entrega de una sola vez y un historial de mensajes sin infraestructura adicional.
Patrón de Solicitud-Respuesta
Cree RPC de estilo síncrono sobre mensajería asíncrona con solicitud-respuesta incorporada, lo que permite llamadas de servicio a servicio con manejo automático de tiempos de espera.
Grupos de cola
Distribuya el trabajo entre consumidores escalados horizontalmente utilizando grupos de cola — NATS equilibra automáticamente la carga de mensajes entre todos los miembros de un grupo.
Clustering integrado
Formar un clúster tolerante a fallos a través de múltiples nodos con descubrimiento automático de rutas y replicación JetStream basada en RAFT para alta disponibilidad.
Monitoreo HTTP
Explorá el estado del servidor, estadísticas de conexión, métricas de JetStream y datos de suscripción a través del endpoint de monitoreo integrado en el puerto 8222.
¿Por qué ejecutar NATS en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.