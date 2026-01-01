Implementá bewCloud con instalación en 1 clic.
Plataforma de almacenamiento en la nube liviana y autoalojada para sincronización personal de archivos, y soporte para CalDAV y CardDAV.
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Lo que podés crear con bewCloud
bewCloud es una plataforma de almacenamiento en la nube liviana y de código abierto, creada con TypeScript y Deno. Te ofrece almacenamiento personal de archivos y sincronización entre dispositivos, junto con compatibilidad integrada con CalDAV y CardDAV para calendarios y contactos — todo funcionando en tu propia infraestructura.
A diferencia de otras suites de la nube más pesadas, bewCloud es intencionalmente minimalista: rápida de implementar, fácil de mantener y enfocada en los casos de uso principales de acceso a archivos y sincronización de datos personales. El autoalojamiento mantiene tus archivos, calendario y contactos privados y bajo tu control total, sin tarifas de suscripción ni límites de almacenamiento impuestos por terceros.
Funciones principales de bewCloud
Almacenamiento personal de archivos
Almacená y accedé a tus archivos desde cualquier dispositivo a través de una interfaz web limpia sin depender de proveedores de la nube de terceros.
Sincronización CalDAV/CardDAV
Sincronizá calendarios y contactos con cualquier cliente CalDAV o CardDAV, incluyendo iOS, Android y aplicaciones de escritorio.
Administración de usuarios
Los controles de administración integrados te permiten gestionar cuentas, configurar políticas de registro y controlar quién puede acceder a tu instancia.
Autenticación multifactor
Protegé las cuentas con TOTP, claves de acceso o 2FA basado en correo electrónico para una capa adicional de seguridad más allá de las contraseñas.
Integración de SSO
El soporte OIDC opcional te permite conectar a un proveedor de identidad existente para inicio de sesión único en toda tu infraestructura.
¿Por qué ejecutar bewCloud en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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