Convex es una plataforma de base de datos reactiva que reimagina la arquitectura de backend para aplicaciones modernas. Combina una base de datos documental con suscripciones de consulta en tiempo real, transacciones ACID y funciones serverless que se ejecutan directamente junto a tus datos, todo en una única plataforma integrada. Cuando los datos cambian, cada cliente suscripto se actualiza automáticamente sin polling ni gestión manual de WebSocket.

Alojar Convex en tu VPS te brinda computación dedicada para un rendimiento de base de datos consistente y soberanía total de los datos, lo cual es fundamental para aplicaciones que manejan datos de usuarios sujetos a regulaciones de privacidad. Este deploy incluye el backend de Convex para almacenamiento de datos y ejecución de funciones, y el dashboard para gestionar tu base de datos, monitorear consultas y desplegar funciones serverless. Después del primer inicio, generá una clave de administrador ejecutando: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh