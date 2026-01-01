Implementá Convex en un clic.
Plataforma de base de datos reactiva de código abierto con consultas en tiempo real, transacciones ACID y funciones serverless para apps modernas.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Convex
Convex es una plataforma de base de datos reactiva que reimagina la arquitectura de backend para aplicaciones modernas. Combina una base de datos documental con suscripciones de consulta en tiempo real, transacciones ACID y funciones serverless que se ejecutan directamente junto a tus datos, todo en una única plataforma integrada. Cuando los datos cambian, cada cliente suscripto se actualiza automáticamente sin polling ni gestión manual de WebSocket.
Alojar Convex en tu VPS te brinda computación dedicada para un rendimiento de base de datos consistente y soberanía total de los datos, lo cual es fundamental para aplicaciones que manejan datos de usuarios sujetos a regulaciones de privacidad. Este deploy incluye el backend de Convex para almacenamiento de datos y ejecución de funciones, y el dashboard para gestionar tu base de datos, monitorear consultas y desplegar funciones serverless. Después del primer inicio, generá una clave de administrador ejecutando: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh
Funciones principales de Convex
Consultas reactivas en tiempo real
Las consultas envían actualizaciones automáticamente a los clientes conectados en el momento en que los datos cambian, sin necesidad de sondeo ni código WebSocket manual.
Transacciones ACID
Cada escritura es completamente transaccional, asegurando la consistencia de los datos a través de actualizaciones concurrentes en aplicaciones multiusuario.
Funciones sin servidor
Escribí la lógica de backend como funciones de TypeScript que se ejecutan directamente dentro del motor de la base de datos, co-ubicadas con tus datos.
Almacenamiento de archivos integrado
Almacená y serví archivos de forma nativa sin configurar un servicio de almacenamiento de objetos separado o una integración de CDN.
Depuración de viaje en el tiempo
Inspeccioná los estados de datos históricos y reproducí consultas anteriores para diagnosticar errores sin reproducirlos en producción.
¿Por qué ejecutar Convex en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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