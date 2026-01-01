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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

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Lo que podés crear con Convex

Convex es una plataforma de base de datos reactiva que reimagina la arquitectura de backend para aplicaciones modernas. Combina una base de datos documental con suscripciones de consulta en tiempo real, transacciones ACID y funciones serverless que se ejecutan directamente junto a tus datos, todo en una única plataforma integrada. Cuando los datos cambian, cada cliente suscripto se actualiza automáticamente sin polling ni gestión manual de WebSocket.

Alojar Convex en tu VPS te brinda computación dedicada para un rendimiento de base de datos consistente y soberanía total de los datos, lo cual es fundamental para aplicaciones que manejan datos de usuarios sujetos a regulaciones de privacidad. Este deploy incluye el backend de Convex para almacenamiento de datos y ejecución de funciones, y el dashboard para gestionar tu base de datos, monitorear consultas y desplegar funciones serverless. Después del primer inicio, generá una clave de administrador ejecutando: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Convex

Consultas reactivas en tiempo real

Las consultas envían actualizaciones automáticamente a los clientes conectados en el momento en que los datos cambian, sin necesidad de sondeo ni código WebSocket manual.

Transacciones ACID

Cada escritura es completamente transaccional, asegurando la consistencia de los datos a través de actualizaciones concurrentes en aplicaciones multiusuario.

Funciones sin servidor

Escribí la lógica de backend como funciones de TypeScript que se ejecutan directamente dentro del motor de la base de datos, co-ubicadas con tus datos.

Almacenamiento de archivos integrado

Almacená y serví archivos de forma nativa sin configurar un servicio de almacenamiento de objetos separado o una integración de CDN.

Depuración de viaje en el tiempo

Inspeccioná los estados de datos históricos y reproducí consultas anteriores para diagnosticar errores sin reproducirlos en producción.

¿Por qué ejecutar Convex en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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