LibreNMS es un sistema de monitoreo de red con todas las funciones, con licencia GPL, que autodescubre toda su infraestructura a través de SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP y ARP. Soporta miles de modelos de dispositivos de Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet y muchos más de forma predeterminada, brindándole gráficos de tráfico por puerto, alertas y mapeo de topología sin tarifas de licencia por dispositivo.

Alojar LibreNMS en su VPS mantiene la telemetría de infraestructura sensible en hardware que usted controla, sin huella de agente en los dispositivos monitoreados. Esta implementación agrupa LibreNMS con MariaDB, Redis y un contenedor de despachador de sondeo dedicado para que el sondeo y las alertas sigan funcionando de manera confiable junto con la interfaz de usuario web.