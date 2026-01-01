Implementá LibreNMS en un clic.
Sistema de monitoreo de red impulsado por la comunidad, con autodescubrimiento y soporte SNMP profundo para miles de modelos de dispositivos.
Elegí un plan VPS para LibreNMS
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con LibreNMS
LibreNMS es un sistema de monitoreo de red con todas las funciones, con licencia GPL, que autodescubre toda su infraestructura a través de SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP y ARP. Soporta miles de modelos de dispositivos de Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet y muchos más de forma predeterminada, brindándole gráficos de tráfico por puerto, alertas y mapeo de topología sin tarifas de licencia por dispositivo.
Alojar LibreNMS en su VPS mantiene la telemetría de infraestructura sensible en hardware que usted controla, sin huella de agente en los dispositivos monitoreados. Esta implementación agrupa LibreNMS con MariaDB, Redis y un contenedor de despachador de sondeo dedicado para que el sondeo y las alertas sigan funcionando de manera confiable junto con la interfaz de usuario web.
Funciones principales de LibreNMS
Autodescubrimiento de SNMP
Descubrí automáticamente dispositivos y sus interfaces a través de SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP y ARP sin trabajo de inventario manual.
Amplio soporte de dispositivos
Incluye soporte para miles de modelos de dispositivos de red, servidor e IoT de Cisco, Juniper, MikroTik, HPE, Fortinet y muchos más.
Alertas y notificaciones
Definí reglas con alertas basadas en plantillas y envialas por correo electrónico, Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, webhooks y más de 80 transportes.
Facturación y ancho de banda
Monitoree el tráfico por puerto con informes de facturación del percentil 95 para circuitos e interfaces de clientes, ideal para ISPs y proveedores de servicios gestionados.
API e integraciones
API REST completa además de integraciones de primer nivel con Grafana, Oxidized, NetBox, Rancid, smokeping y mapas basados en OpenStreetMap.
Sondeo distribuido
El servicio de Dispatcher escala el sondeo a través de múltiples contenedores de trabajo, manteniendo la capacidad de respuesta de redes grandes sin perder intervalos.
¿Por qué ejecutar LibreNMS en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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