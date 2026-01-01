Implementá TriliumNext Notes con instalación en un clic.
Base de conocimiento personal autoalojada con notas jerárquicas, compatibilidad con scripts y una potente API REST para automatización.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con TriliumNext Notes
TriliumNext Notes es una aplicación autoalojada de gestión de conocimiento personal construida alrededor de una estructura de árbol jerárquica que puede contener miles de notas. Soporta edición WYSIWYG enriquecida, bloques de código, fórmulas matemáticas y un motor de scripting para construir flujos de trabajo personalizados y gestión automatizada de notas.
Alojarlo en un VPS te brinda almacenamiento ilimitado de notas, sincronización persistente entre dispositivos y la propiedad total de tu base de conocimiento. Las notas pueden clonarse en múltiples ubicaciones, mejorarse con atributos personalizados y accederse a través de la API REST de ETAPI para integraciones externas.
Funciones principales de TriliumNext Notes
Organización jerárquica
Organizá miles de notas en una estructura de árbol con clonación, para que notas individuales puedan aparecer en múltiples contextos sin duplicación.
Motor de scripting
Escribí scripts de JavaScript que se ejecutan por eventos o programaciones para automatizar la creación, el etiquetado y la organización de notas.
Historial de revisiones
Cada edición de nota se versiona automáticamente, lo que te permite revisar y restaurar cualquier versión anterior de tu contenido.
API REST de ETAPI
Una API REST documentada permite a herramientas externas crear, leer, actualizar y organizar notas programáticamente.
Recortador web
La extensión del navegador captura páginas web directamente en tu base de conocimiento de Trilium con un solo clic.
¿Por qué ejecutar TriliumNext Notes en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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