TriliumNext Notes es una aplicación autoalojada de gestión de conocimiento personal construida alrededor de una estructura de árbol jerárquica que puede contener miles de notas. Soporta edición WYSIWYG enriquecida, bloques de código, fórmulas matemáticas y un motor de scripting para construir flujos de trabajo personalizados y gestión automatizada de notas.

Alojarlo en un VPS te brinda almacenamiento ilimitado de notas, sincronización persistente entre dispositivos y la propiedad total de tu base de conocimiento. Las notas pueden clonarse en múltiples ubicaciones, mejorarse con atributos personalizados y accederse a través de la API REST de ETAPI para integraciones externas.